Сборная Кыргызстана разгромила Казахстан и стала чемпионом по кок-бору

Сборная Кыргызстана по кок-бору завоевала золотые медали VI Всемирных игр кочевников, одержав уверенную победу над командой Казахстана в финальном матче со счётом 12:0. Решающий поединок состоялся 6 сентября на арене "Кок-Бору" в городе Чолпон-Ата.

Финал одного из самых ожидаемых турниров Игр собрал тысячи зрителей, которые стали свидетелями доминирующего выступления хозяев соревнований. С первых минут кыргызстанская команда захватила инициативу, демонстрируя высокую скорость, точные комбинации и уверенную игру как в атаке, так и в обороне.

Сборная Казахстана пыталась навязать борьбу, однако кыргызские спортсмены полностью контролировали ход встречи и не позволили сопернику набрать очки. Итоговый счёт - 12:0 - стал одним из самых крупных в истории финалов крупных международных турниров по кок-бору.

Победа принесла Кыргызстану золотые медали в национальном виде спорта, который занимает особое место в культуре и традициях страны. Для хозяев VI Всемирных игр кочевников этот успех стал одним из главных событий соревнований.

Кок-бору является одним из центральных видов программы Всемирных игр кочевников, объединяющих спортсменов из десятков стран и направленных на сохранение и популяризацию традиционных видов спорта и культурного наследия кочевых народов.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане и собрали участников со всего мира. Турнир по кок-бору традиционно считается одним из самых престижных и привлекает повышенное внимание болельщиков как в Кыргызстане, так и за его пределами.

Завоевав чемпионский титул, сборная Кыргызстана вновь подтвердила свой высокий уровень и статус одной из сильнейших команд мира по кок-бору.