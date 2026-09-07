Эрлинг Холанд забил 300 голов за клубную карьеру в 368 матчах

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перешагнул очередной исторический рубеж. 26-летний форвард забил свой 300-й гол на клубном уровне, потратив на это всего 368 официальных поединков.

Большую часть мячей норвежский страйкер отправил в сетку ворот соперников уже в составе "Манчестер Сити" - 165 голов. До переезда в Англию Холанд также продемонстрировал выдающуюся результативность в Германии, Австрии и Норвегии.

Распределение 300 голов Эрлинга Холанда по клубам:

"Манчестер Сити": 165 "Боруссия Дортмунд": 86 "Ред Булл Зальцбург": 29 "Мольде": 20

Текущая статистика бомбардира составляет порядка 0,82 гола за игру на профессиональном клубном уровне.

Эксперты отмечают, что при сохранении подобного темпа перед Холандом открывается перспектива замахнуться на одну из самых амбициозных целей в истории мирового футбола - отметку в 1000 голов за карьеру с учетом игр за национальную сборную. Для достижения этой планки форварду необходимо отличиться еще 700 раз.