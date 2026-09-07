Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

Эрлинг Холанд забил 300 голов за клубную карьеру в 368 матчах

272  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перешагнул очередной исторический рубеж. 26-летний форвард забил свой 300-й гол на клубном уровне, потратив на это всего 368 официальных поединков.

Большую часть мячей норвежский страйкер отправил в сетку ворот соперников уже в составе "Манчестер Сити" - 165 голов. До переезда в Англию Холанд также продемонстрировал выдающуюся результативность в Германии, Австрии и Норвегии.

Распределение 300 голов Эрлинга Холанда по клубам:

  1. "Манчестер Сити": 165
  2. "Боруссия Дортмунд": 86
  3. "Ред Булл Зальцбург": 29
  4. "Мольде": 20

Текущая статистика бомбардира составляет порядка 0,82 гола за игру на профессиональном клубном уровне.

Эксперты отмечают, что при сохранении подобного темпа перед Холандом открывается перспектива замахнуться на одну из самых амбициозных целей в истории мирового футбола - отметку в 1000 голов за карьеру с учетом игр за национальную сборную. Для достижения этой планки форварду необходимо отличиться еще 700 раз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461350
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  