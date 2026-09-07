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Мэрия Бишкека объявила конкурс "Открой Бишкек миру – 2026"

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- Самуэль Деди Ирие
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Мэрия Бишкека объявила конкурс видеороликов и туристических фотокаталогов "Открой Бишкек миру – 2026", направленный на продвижение столицы Кыргызстана как туристического направления.

Приём конкурсных работ проходит с 27 августа по 27 октября 2026 года. Участникам предлагается представить материалы, которые рассказывают о достопримечательностях, культуре, истории, городской жизни и туристическом потенциале Бишкека.

Победителей определят в восьми номинациях. Главный денежный приз в размере 200 тысяч сомов предусмотрен за лучший туристический видеоролик о Бишкеке.

Автор лучшего туристического фотокаталога Бишкека, предназначенного для международного продвижения столицы, получит 100 тысяч сомов.

Ещё пять победителей будут определены в тематических категориях. За первое место в каждой из них предусмотрен приз в размере 20 тысяч сомов:

  1. "Культурный код и история";
  2. "Бишкек гостеприимный";
  3. "Зелёный город и активный отдых";
  4. "Динамичная столица";
  5. "Готовый туристический маршрут".

Кроме того, организаторы предусмотрели специальную номинацию "Приз зрительских симпатий". Её победитель будет определён по итогам 20-дневного онлайн-голосования на платформах Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью. При оценке будут учитываться количество просмотров и отметок "Нравится". Победитель получит сертификат и памятные подарки.

Кто может принять участие

К участию допускаются граждане Кыргызстана, а также иностранные граждане, которые проживают, учатся или работают в Бишкеке.

Подать конкурсную работу можно как индивидуально, так и в составе команды. Размер группы не должен превышать пяти человек.

Конкурсные материалы принимаются на кыргызском, русском или английском языках, что позволяет участникам представить Бишкек как местным жителям и туристам, так и международной аудитории.

По замыслу организаторов, конкурс должен привлечь внимание к туристическому потенциалу столицы и стимулировать создание качественного визуального контента о городе.

Подробные требования к конкурсным работам, условия участия и дополнительная информация опубликованы на официальном сайте мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/461352
Теги:
конкурс, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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