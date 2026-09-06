Иранец победил в стронгмене на Играх кочевников

В рамках VI Всемирных игр кочевников завершились соревнования по стронгмену, которые проходили со 2 по 4 сентября в Спортивном городке на джайлоо Кырчын. В турнире приняли участие 19 атлетов из 10 стран.

Победителем соревнований стал представитель Ирана Саджад Солтанинежад. За первое место спортсмен получил денежный приз в размере 150 тысяч сомов.

Серебряную медаль завоевал россиянин Денис Вагапов, которому досталось 130 тысяч сомов. Третье место занял спортсмен из Казахстана Вадим Макарстов - его приз составил 100 тысяч сомов.

Призёры турнира

1-е место - Саджад Солтанинежад (Иран) - 150 тыс. сомов

2-е место - Денис Вагапов (Россия) - 130 тыс. сомов

3-е место - Вадим Макарстов (Казахстан) - 100 тыс. сомов

Стронгмен - силовая дисциплина, в которой спортсмены соревнуются в различных упражнениях на силу и выносливость. Участники не разделяются на весовые категории, а победитель определяется по результатам выполнения комплекса силовых испытаний.

Турнир по стронгмену стал одной из дисциплин спортивной программы VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Кыргызстане с участием спортсменов из разных стран мира.