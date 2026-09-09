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Тайсон Фьюри заявил о срыве боя с Энтони Джошуа

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что его долгожданный поединок с Энтони Джошуа оказался под угрозой срыва.

Главной причиной стали разногласия по месту проведения боя. Джошуа и его промоутер Эдди Хирн хотят провести встречу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, тогда как организаторы во главе с Турки Аль аш-Шейхом и стриминговым сервисом Netflix предпочитают Нью-Йорк и арену Madison Square Garden.

Фьюри сообщил, что больше не намерен ждать решения и уже рассматривает другого соперника. В качестве главного варианта британский боксёр назвал Александра Усика, которому дважды уступил в 2024 году.

"Мяч теперь на твоей стороне. Ты хочешь драться со мной в 2026 году или заканчиваешь? Я уже ищу нового соперника", - заявил Фьюри, обращаясь к Джошуа.

Ситуация также обострилась между промоутерами. Хирн обвинил TKO Group в попытке напрямую договориться с Джошуа о проведении поединка в США и заявил о возможных юридических действиях.

Таким образом, долгожданное противостояние двух британских супертяжеловесов вновь оказалось под вопросом, а Фьюри уже готов переключиться на третий бой с Усиком.


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URL: https://www.vb.kg/461370
Теги:
Великобритания, кубок
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