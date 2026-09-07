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В Нарыне ремонт аптеки привел к повреждению конструкций жилого дома

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В Нарыне предприятие обязали восстановить поврежденные конструкции жилого дома после жалобы местной жительницы на демонтаж несущих стен. Об этом сообщает Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызстана.

Жительница Нарына обратилась к Акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой с жалобой на нарушение жилищных прав. По ее словам, во время ремонта аптеки на первом этаже трехэтажного дома были демонтированы основные несущие стены.

В результате конструкции здания получили повреждения, а пол в квартире заявительницы на верхнем этаже прогнулся и пришел в аварийное состояние. Женщина утверждала, что проживать в квартире стало невозможно.

Уполномоченный Акыйкатчы в Нарынской области обратился в мэрию города с предложением создать специальную комиссию для проверки изложенных фактов. Обращение также направили в региональное управление архитектурно-строительного контроля.

По результатам проверки ведомство выявило нарушения законодательства. Предприятию, проводившему ремонтные работы, выдали предписание устранить нарушения и восстановить поврежденные конструкции.


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URL: https://www.vb.kg/461374
Теги:
нарушения, Нарынская область, права человека, аптека, акыйкатчы
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