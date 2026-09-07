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Президент призвал Акыйкатчы не бояться давления силовиков

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Президент Садыр Жапаров призвал сотрудников Института Омбудсмена проводить полное и всестороннее разбирательство по обращениям о пытках и нарушениях прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства подчеркнул, что при рассмотрении таких обращений сотрудники института должны обеспечивать защиту гарантированных законом прав граждан и отстаивать их интересы, не опасаясь возможного давления или неправомерных действий со стороны правоохранительных органов.

Об этом Садыр Жапаров заявил сегодня, 7 сентября, на встрече с омбудсменом Джамилей Джаманбаевой в Бишкеке.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы защиты прав и свобод человека. Джамиля Джаманбаева проинформировала президента о деятельности Института Омбудсмена, результатах работы за последние годы и мерах по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав, чести и достоинства граждан.

Садыр Жапаров отметил, что защита и соблюдение прав и свобод человека остаются одними из важнейших приоритетов государственной политики.

Президент также выразил готовность оказывать поддержку деятельности Института Омбудсмена, направленной на защиту прав и свобод граждан и обеспечение верховенства закона.


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URL: https://www.vb.kg/461387
Теги:
права человека, президент, акыйкатчы, Садыр Жапаров
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