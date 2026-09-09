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Роль СМИ вышла далеко за рамки простого информирования

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- Нина Ничипорова
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СМИ сами по себе стали частью инфраструктуры регионального сотрудничества. Такое мнение выразила директор Алматинского образовательного центра "Лаоши", член правления экспертного клуба "Пояс и путь" Татьяна Каукенова в интервью агентству Синьхуа.

По ее словам, прошедший в городе Шэньчжэнь /Южный Китай/ Азиатско-Тихоокеанский медиафорум наглядно показал, что роль профессиональных изданий вышла далеко за рамки простого информирования. Они помогают объяснять друг другу национальные приоритеты, распространять информацию о новых технологиях, торговых и инвестиционных возможностях, формируют доверие и взаимный интерес.

Важнейшими результатами форума эксперт считает принятие шэньчжэньского консенсуса и создание Организационного комитета Азиатско-Тихоокеанской программы партнерства СМИ.

"Это знаменует переход к более институциональному сотрудничеству СМИ региона", - подчеркнула Т. Каукенова.

По ее мнению, подобный опыт особенно ценен для Центральной Азии. Региону необходим постоянный механизм, позволяющий журналистам регулярно обмениваться контентом, готовить совместные материалы и повышать профессиональный уровень.

В современном мире доступность информации и быстрота ее распространения перестали быть ключевой проблемой для пользователей. На первый план, действительно, выходит уверенность в достоверности информации.

"Поэтому со стороны СМИ нужно последовательно внедрять четкие внутренние протоколы: подтверждение информации официальными источниками, обязательная проверка фото и видео, человеческий редакционный контроль и быстрая публичная корректировка ошибок", - подчеркнула она.

По мнению эксперта, в последние годы ЦА превращается в важнейшее транспортное пространство между Азиатско-Тихоокеанским регионом /АТР/, Каспием и Европой. Однако развитие физической инфраструктуры недостаточно, если информационные пространства остаются разделенными.

"Поэтому нам необходима своего рода информационная связанность, или "мягкая инфраструктура", дополняющая транспортную и цифровую связанность", - убеждена эксперт.

Она поддержала предложение создать общерегиональную информационную платформу с совместным пулом качественного контента на китайском, русском, английском, казахском и других языках. План партнерства предусматривает обмен информационными ресурсами, совместные проекты, подготовку журналистов и сотрудничество в сфере новых технологий и искусственного интеллекта.

"Я убеждена, что в дальнейшем эта инициатива должна стать полноценной платформой аккумулирования, экспертизы и обмена актуальной для стран региона информацией", - сказала она.

Эксперт выразила мнение, что в перспективе к инициативе смогут присоединиться медиа всех стран ЦА. Наиболее востребованными направлениями сотрудничества видятся транспорт и логистика, зеленая энергетика, цифровая экономика, ИИ, изменение климата, образование и наука.

"Устойчивое региональное сотрудничество невозможно без человеческого измерения. ЦА и АТР необходимо готовить больше совместных материалов об университетах, молодых предпринимателях, ученых, технологиях, культуре, туризме и повседневной жизни людей", - подчеркнула Т. Каукенова.


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URL: https://www.vb.kg/461392
Теги:
СМИ
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