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"МедВетСити+" развивает технологическую платформу полного цикла в КР

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- Светлана Лаптева
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ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+" переходит на новый этап развития. На новом этапе ключевое значение будут иметь промышленное развитие, создание производств, подготовка специалистов, коммерциализация отечественных разработок и развитие экспортного потенциала.

ОАО "МедВетСити+" создано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики. Стратегия общества предусматривает создание технологической платформы полного цикла, которая объединяет образование, прикладную науку, инженерные разработки, лабораторные исследования, производство и продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Модель предполагает последовательный путь от подготовки специалистов и разработки технологии до ее лабораторной проверки, создания опытного образца, серийного производства и выхода на рынок.

В центре стратегии находится подготовка кадров. Для работы современных производств необходимы инженеры, технологи, химики, биологи, лаборанты, программисты, конструкторы и специалисты по качеству. Поэтому развитие компетенций должно идти одновременно с запуском производственных и лабораторных мощностей.

Стратегия охватывает медицину и фармацевтику, медицинские изделия, ветеринарию, биотехнологии, инновационные покрытия и новые материалы, системы пожаротушения и технологической безопасности, металлоконструкции, цифровые и беспилотные технологии, прикладные исследования и конструкторские разработки.

В Бишкеке готовится к запуску серийное производство компактных аэрозольных средств пожаротушения ПСП 100Е и ПСП 500Е. В промышленной зоне Токмока продолжаются монтаж и технологическая подготовка линии по выпуску инновационных лакокрасочных материалов, запуск которой намечен на конец 2026 года.

Отдельным направлением станет развитие сотрудничества с Национальной академией наук Кыргызской Республики, университетами и профессиональными учебными заведениями. Предусматривается участие ученых в прикладных исследованиях, лабораторной проверке разработок и подготовке молодых специалистов.

В перспективе образовательный контур должен связать школу, профессиональное образование, университет, научные организации, лаборатории и производство. Планируются практические программы, дуальное обучение, наставничество и бесплатные технические кружки.

"Для нас принципиально: инновация должна не просто приехать в Кыргызстан в виде готового продукта. Здесь должны появляться производство, специалисты и компетенции", - отметил генеральный директор ОАО "МедВетСити+" Виктор Леонидович Евстифеев.

Стратегическая цель проекта - создать в Кыргызстане систему, в которой знания превращаются в технологии, технологии - в производство, а производство - в продукцию, рабочие места и новые возможности для специалистов.

ОАО "МедВетСити+" также планирует развивать международное сотрудничество, в том числе со странами ЕАЭС, ШОС и другими партнерами, привлекая оборудование, экспертизу и сырье при одновременном формировании собственных производственных и инженерных компетенций в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/461395
Теги:
промышленность
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