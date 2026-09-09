Торговая война: Канада запустила ответные пошлины против США

Оттава официально запустила пакет ответных экономических мер против Вашингтона. Во вторник, 8 сентября, вступили в силу новые канадские пошлины, охватывающие американские товары на общую сумму 27,6 млрд канадских долларов (почти 17 млрд евро). Напряжение между североамериканскими соседями эскалирует уже 18 месяцев, однако новый виток противостояния спровоцировал провал двусторонних переговоров, состоявшихся в августе.

Введенные Канадой тарифы варьируются от 15% до 50% и затрагивают порядка 6% от всего американского экспорта в страну. Под ограничения попали сотни категорий продукции: сталь, алюминий, сельхозтехника, бытовая техника, электроника, одежда, косметика, мебель и молочные изделия. В канадском правительстве подчеркнули, что действовали по принципу "доллар к доллару", полностью скопировав объемы и ставки американских санкций. Кроме того, в восьми провинциях Канады продолжают действовать ограничения на реализацию спиртного из США, из-за чего экспорт американских напитков на канадский рынок уже рухнул более чем на 70%.

Новый виток торгового противостояния начался 22 августа, когда президент США Дональд Трамп обложил 50-процентными пошлинами канадский импорт на аналогичную сумму, обвинив соседей в "дискриминации" американских экспортеров. Ситуация усугубилась после того, как Трамп пригрозил закрыть американский рынок для канадского авиапроизводителя Bombardier, если тот не перенесет свои мощности в США. В ответ руководство компании напомнило, что обеспечивает работу десятков тысяч американцев и ежегодно закупает комплектующие у поставщиков из США на сумму свыше 2,5 млрд долларов.

Попытки урегулировать спор в Вашингтоне окончательно провалились 21 августа. Премьер-министр Канады Марк Карни приостановил диалог, заявив, что американская сторона попыталась ограничить право Оттавы на самостоятельную торговлю с третьими странами. Градус напряженности повысил и указ Трампа о переименовании пограничного озера Онтарио в "Озеро Америка", чего Канада категорически не признает. Карни подчеркнул, что Оттава вернется за стол переговоров только тогда, когда Вашингтон перейдет к серьезному диалогу.

Аналитики RBC Economics считают, что для США канадские пошлины пройдут относительно локально, в то время как для Канады действия Белого дома несут ощутимые риски, ведь на южного соседа приходится около 70% канадского экспорта. Чтобы сгладить удар по бизнесу и населению, правительство Марка Карни уже выделило пакет экстренной финансовой помощи в размере 7,5 млрд канадских долларов (4,6 млрд евро).