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МДС представил позицию бизнеса КР по привлечению инвестиций в энергетику

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- Нина Ничипорова
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Международный деловой совет (МДС) представил взгляд частного сектора Кыргызстана на условия для долгосрочных инвестиций в энергетический сектор на мероприятии, организованном Азиатским банком развития.

В рамках программы Манильского диалога, прошедшего с 31 августа по 4 сентября в Маниле, Филиппины, состоялись дискуссии о взаимосвязи энергетики и государственного долга.

Заместитель исполнительного директора МДС Чолпон Джолдошева выступила с презентацией "Энергетические инвестиции и долгосрочные риски", представив позицию бизнеса по ключевым условиям для привлечения долгосрочных инвестиций в энергетику Кыргызстана. В выступлении были затронуты вопросы прозрачности, конкуренции, предсказуемости регулирования, финансирования проектов и качества привлекаемого капитала. Основной акцент был сделан на важности понятных и устойчивых условий для инвесторов, готовых работать в стране долгосрочно.

"Участие МДС в Манильском диалоге позволило представить позицию бизнес-сообщества Кыргызстана в международной дискуссии и обменяться опытом с представителями государственных органов, финансовых институтов и экспертного сообщества. Для бизнеса важно не только количество инвестиций, но и качество капитала, который приходит в страну. Чем понятнее и предсказуемее правила, тем выше возможности для привлечения устойчивых и добросовестных инвесторов", - сообщила Чолпон Джолдошева.

Пятидневное мероприятие объединило представителей государственных органов, международных финансовых институтов, экспертного сообщества и частного сектора. В работе приняли участие делегации Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Лаосской Народно-Демократической Республики, а также международные эксперты и специалисты, представившие опыт различных стран Азии и других регионов.

Участники рассмотрели международные подходы к управлению фискальными рисками, раскрытию информации по соглашениям о покупке электроэнергии, вопросам регулирования, конкуренции, надзора и распределения рисков. Отдельные сессии были посвящены международной практике и опыту Филиппин, Ганы, Грузии, Пакистана и других стран.

Завершающий день был посвящен Манильскому диалогу высокого уровня, в рамках которого рассматривались взаимосвязь энергетики, государственного долга и фискальных рисков, а также практические подходы к повышению прозрачности, совершенствованию регулирования и дальнейшим реформам. По итогам были обозначены возможные дальнейшие шаги для стран-участниц.


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URL: https://www.vb.kg/461416
Теги:
бизнес, энергетика, Азиатский банк развития, МДС
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