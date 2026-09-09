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Кыргызстан и Россия укрепляют сотрудничество в спорте

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан и Россия подписали план сотрудничества в сфере спорта на 2026–2027 годы. Договоренность была достигнута в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта КР Урмат Асанбаев встретился с заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым. Стороны обсудили развитие спортивных связей, обмен опытом и проведение совместных мероприятий.

Морозов высоко оценил организацию Всемирных игр кочевников в Кыргызстане и сравнил масштаб церемонии открытия с Олимпийскими играми в Сочи.

Подписанный план предусматривает реализацию совместных спортивных проектов, проведение мероприятий и обмен профессиональным опытом между Кыргызстаном и Россией.


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URL: https://www.vb.kg/461417
Теги:
Россия, спорт, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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