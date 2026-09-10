В Узбекистане упростят оформление земли для инвесторов

В Узбекистане меняется порядок подготовки земельных участков к продаже и оформления земли при приватизации госнедвижимости. Новые правила направлены на сокращение участия государства в экономике и ускорение приватизации.

Земельные участки, которые выставляются на аукцион, будут заранее готовить по принципу "готового пакета". Для них планируется заранее получать технические условия подключения к инженерным сетям и необходимые разрешительные документы на строительство. Эти расходы могут покрываться из местных бюджетов, а затем включаться в стартовую стоимость участка.

Кроме того, для территорий, где планируется продажа земли, будут заранее разрабатываться мастер-планы. На их основе сформируют конкретные участки для инвесторов.

Изменения также коснутся покупателей государственной недвижимости. Если инвестор приобретает государственный объект, право на связанный с ним земельный участок сохраняется за ним до приватизации самой земли. При этом повторно оформлять аренду участка не потребуется.

Для незанятых земель несельскохозяйственного назначения, которые не удается продать на торгах более трех месяцев, предусмотрен еще один механизм. Право на участок смогут внести в уставный капитал создаваемого с участием инвестора хозяйственного общества при условии реализации заявленного проекта. В дальнейшем инвестору может быть предложено выкупить государственную долю в такой компании.

Отдельно новые правила предусматривают возможность приватизации земли и расположенных на ней зданий для участников промышленных зон Ташкента, которые полностью выполнили инвестиционные и социальные обязательства.

Государственным банкам поручено активнее вовлекать выставляемые на продажу госактивы и земельные участки в предпринимательские проекты. Для этого будет использоваться подход "фабрики проектов" - банки должны помогать готовить и продвигать бизнес-предложения по таким активам.

Новые механизмы являются частью расширенной программы приватизации. В ее рамках власти Узбекистана планируют выставить на торги около 8 тысяч гектаров земель для предпринимательских и градостроительных целей.