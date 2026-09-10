Крупнейший клад эпохи викингов обнаружили в Финляндии

В Финляндии обнаружили крупнейший из известных в стране клад эпохи викингов. Находку сделали на юге страны с помощью металлоискателя.

В двух контейнерах из бересты нашли несколько тысяч монет, серебряные украшения и другие артефакты. Общий вес находки составляет около 4,5 кг.

Клад обнаружил Калле Лаппинен. После находки он сразу сообщил о ней специалистам Музея Лахти.

По предварительным данным, это самая крупная находка эпохи викингов, обнаруженная в Финляндии.

До этого крупнейшим считался клад, найденный в 1895 году. В нем было около 1700 монет и другие предметы. На момент обнаружения территория находилась в составе Российской империи.