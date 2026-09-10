Молодежь Центральной Азии приняла единое заявление по климату и воде

В Самарканде завершилась Региональная конференция молодежи RCOY Central Asia 2026, по итогам которой более 80 молодых делегатов из девяти стран приняли Региональное молодежное заявление - совместный документ, отражающий позицию молодежи Центральной Азии по вопросам климата, воды и устойчивого развития. Кыргызстан на конференции представил Общественный Фонд "ЮНИСОН", делегация которого работала над документом наравне с представителями Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

В основе заявления лежит принцип, который молодые авторы документа формулируют прямо: вода, энергетика и продовольственная система Центральной Азии физически неразделимы, и решения, принятые в одной из этих сфер, неизбежно определяют последствия в других. Именно поэтому документ выстроен не как перечень изолированных проблем, а как единая система из 19 тематических разделов - от сохранения ледников и доступа к безопасной питьевой воде до продовольственной безопасности, гендерного равенства, здоровья, прав детей и людей с инвалидностью, справедливого энергоперехода и климатического финансирования.

Заявление напрямую называет то, с чем регион сталкивается уже сейчас: ускоряющееся таяние ледников Тянь-Шаня и Памиро-Алая, рост водного стресса вдоль трансграничных рек, деградацию земель и утрату биоразнообразия. Для молодых авторов документа это не абстрактная статистика, а условия, в которых их поколению предстоит жить и принимать решения дальше.

Позиция, изложенная в заявлении, строится не на общих декларациях, а на прямом опросе молодежи региона: в подготовке документа участвовал 1 019 молодых людей из семи стран, 64% из которых - девушки, а 40% - моложе 18 лет. Их мнения собирались через открытый онлайн-опрос, национальные консультации в каждой из стран и очную работу в тематических группах уже в дни самой конференции - включая делегацию Кыргызстана, чьи предложения вошли в финальный текст наравне с остальными странами региона.

Общественный Фонд "ЮНИСОН" вошел в оргкомитет конференции как один из семи национальных партнеров, а его сотрудница Айдана Шокенова выступила со-координатором всего процесса RCOY Central Asia 2026 - от подготовки методологии сбора данных для заявления до финализации документа в Самарканде. Делегация Кыргызстана, которую возглавил Фонд, включала восемь молодых представителей страны - семь девушек и одного юношу, - чьи голоса стали частью общего регионального документа.

"Это заявление - не набор пожеланий, а результат прямой работы с данными более чем тысячи молодых людей региона. Для нас в ЮНИСОН было принципиально важно, чтобы голос Кыргызстана в этом документе был не формальным, а содержательным - основанным на реальных приоритетах молодежи страны", - отметила Айдана Шокенова, со-координатор RCOY Central Asia 2026 от Кыргызстана.

Региональное молодежное заявление войдет в состав Глобального молодежного заявления, которое будет представлено Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Документ будет донесен до участников Конференции сторон РКИК ООН COP31 в Анталье в ноябре 2026 года, а также до Конференции ООН по водным ресурсам, которая пройдет в Абу-Даби в декабре того же года.

Справка: Общественный Фонд "ЮНИСОН" - независимая некоммерческая организация Кыргызстана, работающая на стыке гражданского общества, климатической политики и устойчивого развития в Центральной Азии.