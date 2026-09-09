В Оше выявили коррупционную схему при поступлении в медколледж

ГКНБ выявил факты систематического получения денег за содействие при поступлении абитуриентов на бюджетную форму обучения в медицинском колледже при Министерстве здравоохранения в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, к коррупционной схеме причастна член приемной комиссии колледжа Л.Д.М.

Денежные средства получали за положительное и оперативное решение вопросов, связанных с поступлением абитуриентов на бюджетную форму обучения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В ГКНБ также предупредили о недопустимости коррупционных проявлений в сфере образования и призвали граждан сообщать о подобных фактах.