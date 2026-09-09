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Благодаря гарантиям кыргызстанцы получили кредиты на 3 млрд сомов

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По состоянию на 8 сентября 2026 года благодаря гарантийным продуктам "Келечек", "Унаа" и "Ылдам" выдано кредитов на общую сумму 3,04 млрд сомов. Об этом сообщает ОАО "Гарантийный фонд".

Всего по трем продуктам Фонд предоставил 884 гарантии на 685,2 млн сомов. Это почти две трети от общего количества гарантий, выданных Фондом в 2026 году.

Наибольший объем кредитования приходится на продукт "Келечек". По нему предоставлено 276 гарантий на 341,3 млн сомов, благодаря которым заемщики получили более 1,42 млрд сомов кредитов. Продукт позволяет получить ипотечный кредит при отсутствии средств на первоначальный взнос.

По продукту "Унаа" предоставлено 227 гарантий почти на 92 млн сомов. Благодаря им выдано около 442 млн сомов кредитов. Продукт предназначен для приобретения автомобиля в кредит при отсутствии средств на первоначальный взнос.

Еще 381 гарантия почти на 252 млн сомов предоставлена по продукту "Ылдам". Объем выданных благодаря им кредитов превысил 1,17 млрд сомов.

Особенность "Ылдам" заключается в том, что гарантия предоставляется без рассмотрения заявки в ОАО "Гарантийный фонд", что позволяет упростить и ускорить получение гарантийной поддержки.

Таким образом, среди трех продуктов наибольшее количество гарантий приходится на "Ылдам" - 381, а наибольший объем выданных кредитов - на "Келечек", более 1,42 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/461430
Теги:
ипотека, кредит, Кыргызстан, автомобили, жилье, заемщики
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