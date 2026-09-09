Адылбек Касымалиев встретился с руководителями клубов Высшей лиги

Президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев провел рабочую встречу с руководителями 16 клубов Высшей лиги. Встреча состоялась 8 сентября в офисе КФС.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития клубного футбола в Кыргызстане, деятельность команд, существующие проблемы и пути их решения.

Первый вице-президент КФС Нурдин Букуев рассказал о работе, проводимой в сфере развития судейства.

В ходе встречи также были представлены предложения по развитию клубного футбола. Президент клуба "Азия" Омурбек Бабанов предложил рассмотреть механизмы субсидирования клубов, передачу КФС контроля за деятельностью стадионов, а также ряд вопросов, касающихся легионеров.

Президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Асылбек Кадралиев поднял вопросы популяризации футбола, обеспечения безопасности при проведении матчей и противодействия договорным играм.

В завершение руководители клубов озвучили актуальные вопросы и обменялись мнениями по дальнейшему развитию клубного футбола в Кыргызстане.