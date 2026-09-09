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Кыргызстан назвал состав по греко-римской борьбе на Азиатские игры-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана определила предварительный состав по греко-римской борьбе для участия в Азиатских играх 2026 года в Японии.

По данным Объединенного мира борьбы (UWW), главный тренер национальной команды Улукбек Карачолоков включил в заявку шесть спортсменов.

Кыргызстан представят Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг), Раззак Бейшекеев (до 67 кг), Акжол Махмудов (до 77 кг), Асан Жанышов (до 87 кг), Узур Джузупбеков (до 97 кг) и Нурболот Токтогонов (до 130 кг).

В греко-римской борьбе на Азиатских играх будут разыграны шесть комплектов медалей.

Соревнования по борьбе стартуют 30 сентября. В UWW отметили, что состав участников еще может измениться.


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URL: https://www.vb.kg/461434
Теги:
Азиатские игры, греко-римская борьба, Кыргызстан
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