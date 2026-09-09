Безъядерная зона в Центральной Азии: главы МИД приняли Совместное заявление

В честь 20-летия со дня подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Договор о ЦАЗСЯО), заключенного 8 сентября 2006 года в Семипалатинске (Казахстан), министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли Совместное заявление.

В документе главы внешнеполитических ведомств пяти государств региона подтвердили приверженность целям и принципам соглашения. Договор имеет уникальный статус: это первая и единственная безъядерная зона, полностью расположенная в Северном полушарии и граничащая с двумя ядерными державами.

Отмечая ключевое значение Договора для укрепления режима ядерного нераспространения, региональной и международной безопасности, а также развития мирного использования атомной энергии, министры выразили согласованную позицию по актуальным вопросам глобальной разоруженческой повестки. В частности, в заявлении затронуты итоги Одиннадцатой Обзорной конференции ДНЯО, статус Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ратификация Протокола о негативных гарантиях безопасности и перспективы взаимодействия с другими безъядерными зонами.

Принятое заявление в очередной раз подтвердило единство позиций государств Центральной Азии в вопросах обеспечения безопасности и их значимый вклад в глобальные усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия.