Глава государства призвал не оправдывать безответственность демократией

Президент Садыр Жапаров заявил, что к лицам, которые намеренно пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе и препятствуют развитию страны, будут применяться строгие меры в рамках закона. Об этом он сказал сегодня на открытии второй сессии Жогорку Кенеша VIII созыва.

Глава государства призвал общественных деятелей, депутатов, экспертов, журналистов и блогеров ответственно относиться к публичным заявлениям и распространяемой информации.

По словам Жапарова, в условиях стремительного развития интернета особую проблему представляет распространение непроверенных сведений, способных ввести граждан в заблуждение.

В то же время президент отметил, что информация о негативных явлениях и коррупции, если она основана на доказанных и обоснованных фактах, может помочь руководству страны своевременно реагировать на существующие проблемы.

"Мы будем беспощадно наказывать тех, кто препятствует развитию государства, особенно лиц, причастных к коррупции", - заявил Жапаров.

Президент также подчеркнул, что недопустимо прикрываться демократией и использовать ее для оправдания безответственного поведения.

"К таким лицам будут применяться строгие меры в рамках закона", - сказал он.

В завершение Жапаров призвал поддерживать созидательные инициативы и привлекать к ответственности тех, кто нарушает порядок и пытается дестабилизировать ситуацию в обществе.