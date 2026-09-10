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В Беларуси изменили правила работы фондов в сфере здравоохранения

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- Светлана Лаптева
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который регулирует деятельность фондов и благотворительность в сфере здравоохранения.

Документ устанавливает правила сбора денежных средств на оказание медицинской помощи, их целевого использования и контроля за движением средств.

Отдельно определён порядок распоряжения деньгами, которые поступили на благотворительные счета сверх установленного лимита либо остались невостребованными.

Указ также предусматривает обновлённые правила создания, работы и ликвидации фондов. В частности, в два раза увеличен минимальный размер имущества, необходимого для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения.

Кроме того, установлены ограничения на расходы фондов, связанные с оплатой труда и другими выплатами сотрудникам, а также с предпринимательской деятельностью.

При этом пожертвования граждан и организаций запрещено использовать для финансирования предпринимательской деятельности фонда.

Как отмечается, новые правила должны повысить прозрачность работы благотворительных фондов, исключить нецелевое использование собранных средств и усилить контроль за их расходованием.

Указ вступает в силу после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/461439
Теги:
Беларусь
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