В ночь на 10 сентября достигнет пика метеорный поток Эпсилон-Персеиды

В ночь с 9 на 10 сентября наступит пик активности метеорного потока Эпсилон-Персеиды. В этом году условия для наблюдений будут близкими к идеальным: благодаря приближающемуся новолунию 11 сентября лунный свет практически не помешает обзорности.

Сам звездопад продолжается с 5 по 21 сентября. Эпсилон-Персеиды относятся к числу самых быстрых метеорных потоков - скорость отдельных частиц достигает 64 километров в секунду. На пике активности астрономы прогнозируют до восьми сгорающих метеоров в час.

Название потока связано со звездой Эпсилон в созвездии Персея. Однако современные данные указывают, что его радиант расположен ближе к другой известной звезде - Бета Персея, также известной как Алголь.

Чтобы найти созвездие Персея, с наступлением темноты необходимо посмотреть на северо-восток: созвездие находится невысоко над горизонтом и узнаётся по характерной дуге звёзд, напоминающей перевёрнутую букву "V".

Наиболее удачное время для наблюдений - предрассветные часы. Астрономы советуют выбираться на открытые площадки за пределы городской засветки. Использовать бинокли или телескопы не нужно - они лишь сузят угол обзора. Достаточно дать глазам привыкнуть к темноте и наблюдать за небом невооружённым глазом.