ЦИК уточнила порядок контроля за избирательными фондами

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сегодня, 9 сентября, утвердила Положение о деятельности контрольно-ревизионной группы при ЦИК.

Документ уточняет задачи, функции и полномочия группы, в том числе порядок контроля за формированием избирательных фондов кандидатов, политических партий и фондов референдума, а также проверки финансовой отчетности.

Кроме того, уточнены нормы, регулирующие формирование избирательного фонда гражданами, намеренными стать кандидатами, открытие специального счета и внесение избирательного взноса.

Как отметили в ЦИК, изменения направлены на устранение правовых коллизий и неоднозначных толкований, а также на единообразное применение терминологии.