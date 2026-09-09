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ЦИК уточнила порядок контроля за избирательными фондами

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Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сегодня, 9 сентября, утвердила Положение о деятельности контрольно-ревизионной группы при ЦИК.

Документ уточняет задачи, функции и полномочия группы, в том числе порядок контроля за формированием избирательных фондов кандидатов, политических партий и фондов референдума, а также проверки финансовой отчетности.

Кроме того, уточнены нормы, регулирующие формирование избирательного фонда гражданами, намеренными стать кандидатами, открытие специального счета и внесение избирательного взноса.

Как отметили в ЦИК, изменения направлены на устранение правовых коллизий и неоднозначных толкований, а также на единообразное применение терминологии.


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URL: https://www.vb.kg/461443
Теги:
ЦИК, Кыргызстан
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