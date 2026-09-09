Робот-экскурсовод будет встречать посетителей музея Жогорку Кенеша

В Жогорку Кенеше сегодня, 9 сентября, открыли обновленный музей парламента, одной из особенностей которого стал робот-экскурсовод. В церемонии приняли участие президент Садыр Жапаров и Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Робот-экскурсовод встретил их у входа и рассказал об экспозиции. Музей состоит из двух частей. Первая посвящена истории кыргызского народа и парламента, вторая, получившая название "Цифровой парламент", знакомит посетителей с деятельностью Жогорку Кенеша, в том числе с законотворческой работой в цифровом формате.

Посетители также смогут получить информацию об истории парламента от экскурсовода и ознакомиться с материалами на специальном экране.

Садыр Жапаров положительно оценил обновление музея и отметил важность информирования граждан, особенно молодежи, об истории и деятельности парламента.

В этот же день президент и торага осмотрели обновленные залы заседаний профильных комитетов Жогорку Кенеша.

Залы полностью адаптированы для работы в цифровом формате. В частности, предусмотрена возможность онлайн-участия руководителей государственных органов в заседаниях. Как отметили в парламенте, это особенно удобно для представителей местных органов власти.

Ожидается, что новые возможности позволят более эффективно использовать рабочее время и расширят возможности для обсуждения рассматриваемых вопросов.