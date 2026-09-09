Быть ближе еще выгоднее: О! дарит скидки на семейное подключение

Поддерживая идею крепкой и дружной семьи, Мобильный оператор О! сделал стартовые условия для линейки "Семья Премиум" еще более привлекательными – новые подключения стали дешевле на 35%. Сниженная акционная стоимость будет радовать вас целых 100 дней с момента подключения:

"Семья Премиум 3" (3 SIM-карты + домашний интернет + ТВ) – 1 490 сомов за 30 дней. "Семья Премиум 5" (5 SIM-карты + домашний интернет + ТВ) – 1 990 сомов за 30 дней.

Настоящая забота о семье складывается из мелочей – уверенности, что дети всегда на связи, и внимания к родителям, чтобы они ни в чём не нуждались.

Всё для комфорта вашего дома и родных:

Забота без лишних хлопот: вы берете бытовые вопросы на себя. Больше не нужно переживать, остался ли баланс у детей или ваших родителей – пополнять единый счёт за всех удобнее одному человеку в пару кликов через приложение "Мой О!". Связь каждому: все участники получают персональный безлимитный мобильный интернет и звонки, чтобы оставаться в контакте в любую минуту. Уютные вечера вместе: скоростной домашний интернет от Saima до 500 Мбит/с, 220+ ТВ-каналов и 5 онлайн-кинотеатров соберут всю семью за любимым кино. При этом смотреть фильмы и передачи можно сразу с 5 разных устройств одновременно – так что каждый сможет выбрать то, что ему по душе, будь то родители у телевизора или дети на планшетах.

Подарите своей семье внимание и цифровой комфорт.

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Действие акции ограничено. Через 100 дней с момента подключения в действие вступит стандартная стоимость. Подробнее на сайте family.o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.