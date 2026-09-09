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Лю Цзянпин рассказала о главных итогах визита Си Цзиньпина

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- Бакыт Басарбек
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Китай и Кыргызстан подписали более 30 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 9 сентября на пресс-конференции сообщила посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин.

Си Цзиньпин находился в Кыргызстане с 30 августа по 1 сентября по приглашению президента Садыра Жапарова. В ходе первого за семь лет государственного визита в республику китайский лидер также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Лю Цзянпин, кыргызская сторона оказала председателю КНР прием на самом высоком уровне.

"Это в полной мере продемонстрировало прочность двусторонних отношений и глубину дружбы между двумя странами", - сказала посол.

Она отметила, что по итогам переговоров лидеры Кыргызстана и Китая достигли широкого консенсуса по дальнейшему развитию политического, экономического, гуманитарного и безопасностного сотрудничества.

Одним из ключевых результатов визита стало подписание Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"Документ предусматривает дальнейшее развитие долгосрочных отношений, подтверждая приверженность принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения и стратегического партнерства между двумя странами", - отметила Лю Цзянпин.

Всего подписанные документы охватывают торговлю, инвестиции, транспорт, науку и технологии, образование, культуру и гуманитарные обмены.

По словам посла, Кыргызстан и Китай намерены расширять взаимодействие в торгово-инвестиционной сфере, развивать транспортную взаимосвязанность, зеленую промышленность и зеленую энергетику.

Отдельное внимание будет уделено новым направлениям сотрудничества - цифровой экономике, чистой энергетике и искусственному интеллекту.

"Особое внимание уделено проектам в сфере возобновляемой энергетики и циркулярного использования ресурсов", - сообщила посол.

Китайская сторона также намерена содействовать реализации крупных инфраструктурных проектов в Кыргызстане. В частности, речь идет о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, модернизации пунктов пропуска и развитии автомобильных дорог, ведущих к ним.

Еще одним направлением станет увеличение поставок кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. По словам Лю Цзянпин, Пекин готов расширять импорт свежих фруктов, масличных культур и термически обработанной продукции из баранины.

Таким образом, по итогам визита стороны обозначили широкий круг направлений, которые должны придать новый импульс кыргызско-китайскому экономическому и гуманитарному сотрудничеству


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URL: https://www.vb.kg/461448
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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