Что связывает крупнейшую больницу Новосибирска с Кыргызстаном

Почти 60 тысяч пациентов в год, более 52 тысяч операций, свыше 600 врачей, трансплантация органов, санавиация, перинатальный центр и десятки тысяч дистанционных консультаций. Государственная Новосибирская областная клиническая больница – огромный медицинский комплекс, где под одной крышей сосредоточены практически все основные направления специализированной помощи.

С работой больницы познакомились журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. О ее возможностях рассказал главный врач Анатолий Юданов, который работает здесь уже 42 года и при этом остается практикующим хирургом.

"Я работаю здесь 42 года. Я хирург, оперирующий, практикующий хирург, заслуженный врач России", – представился Анатолий Юданов.

Даже для знакомства со всеми подразделениями одного дня было бы недостаточно. По словам главного врача, масштабы больницы измеряются буквально километрами, поэтому для журналистов выбрали лишь несколько точек маршрута.

"Мы запланировали небольшую экскурсию. Учитывая масштабы нашей больницы – это километры в одну и другую сторону – выбрали только небольшое количество подразделений, куда сегодня хотя бы на несколько минут заглянем", – рассказал он.

Почти 60 тысяч пациентов за год

О масштабе больницы лучше всего говорят цифры. По итогам 2025 года здесь получили лечение 59 920 пациентов. За год специалисты выполнили 52 632 операции, приняли 4 985 родов и провели 23 518 телемедицинских консультаций.

Коечный фонд больницы составляет около 1,6 тысячи мест.

При этом современная медицина постепенно меняет само представление о том, сколько времени пациент должен проводить в стационаре.

"Если раньше после операции человек лежал у нас 10–13 дней, то сегодня – два-три дня. Мы настроены на то, чтобы сделать малоинвазивную операцию и максимально быстро вернуть человека к обычной жизни", – объяснил Анатолий Юданов.

Больница оказывает специализированную помощь практически по всем основным медицинским профилям. Единственным крупным исключением главный врач называет операции на открытом сердце.

"Мы практически работаем по всем профилям. Выполняем самые разные виды операций – от помощи недоношенным детям до микрохирургии. Не занимаемся только операциями на открытом сердце", – рассказал он.

600 врачей и почти все направления медицины

Сегодня в больнице работают более 600 врачей. Около сотни специалистов, по словам Анатолия Юданова, имеют ученые степени кандидатов и докторов медицинских наук.

Одновременно больница является крупной клинической базой Новосибирского государственного медицинского университета. Здесь работают преподаватели, профессора и ассистенты, а будущие специалисты получают практическую подготовку непосредственно в клинических подразделениях.

"Сегодня в клинике работают более 600 врачей. Около сотни из них – кандидаты и доктора медицинских наук. Мы являемся крупнейшей базой медицинского университета", – отметил Юданов.

Одно из наиболее сложных направлений – трансплантология.

В больнице выполняют трансплантацию органов и тканей. При этом пересадку сердца здесь не проводят. Отдельное направление связано с хирургией печени и поджелудочной железы. В больнице выполняются сложные операции пациентам с заболеваниями этих органов.

Большой блок работы приходится на детскую медицину.

Рядом с многопрофильным стационаром работает областной перинатальный центр. Это позволяет оказывать специализированную помощь новорожденным, в том числе детям с врожденными патологиями, не перевозя их в другое медицинское учреждение.

"К сожалению, дети тоже болеют и рождаются с пороками развития. Очень важно, что на площадке такой крупной клиники развернут перинатальный центр. Этих детей никуда не надо перевозить – необходимая помощь оказывается здесь", – рассказал главный врач.

В больнице также работают педиатрическая служба, подразделения анестезиологии и реанимации, онкологические, хирургические, терапевтические и диагностические направления.

Санавиация, которая работает ежедневно

Особое значение для огромной Новосибирской области имеет санитарная авиация. Больница сохранила службу экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации. Для региона с большими расстояниями это возможность доставить тяжелого пациента из отдаленной территории туда, где ему смогут оказать специализированную помощь.

"Мы сохранили санитарную авиацию. Я видел, что подобные службы сохранены и во многих регионах Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Считаю это абсолютно правильным. Это система, которая была заложена еще в Советском Союзе и которая по-прежнему необходима", – отметил Анатолий Юданов.

Служба работает ежедневно. Однако современные технологии позволяют в некоторых случаях вообще не перевозить пациента за сотни километров – сначала его состояние может дистанционно оценить специалист областной больницы.

Врач может проконсультировать пациента за сотни километров

Одним из активно развивающихся направлений стала телемедицина. За 2025 год больница провела более 23,5 тысячи телемедицинских консультаций. Для Сибири с ее огромными расстояниями эта технология имеет особое значение.

"Мы живем в Сибири, у нас огромные территории. То же самое можно сказать о ваших республиках, особенно о Казахстане. Сегодня очень востребована возможность организовать телемедицинскую консультацию, чтобы пациенту не приходилось ехать за тысячи километров", – рассказал Юданов.

Дистанционная консультация позволяет специалистам областного центра изучить медицинские документы, обсудить состояние пациента с коллегами на местах и определить дальнейшую тактику.

При этом телемедицина используется не только для общения врача с пациентом.

"Для нас, врачей, очень важно второе мнение. Иногда коллеги просто звонят и говорят: мы видим такую ситуацию, планируем сделать это и это – какое ваше мнение? Второе мнение для врача необычайно важно", – отметил главный врач.

От ожогов до рассеянного склероза

Многопрофильность больницы особенно заметна по подразделениям, которые сосредоточены на одной территории. Здесь работает центр термических поражений, где оказывают помощь пациентам с ожогами. Еще одно специализированное направление – помощь пациентам с рассеянным склерозом. На базе больницы действует профильный центр для Сибири и Дальнего Востока.

В структуре учреждения также представлены кардиология, гематология, онкология, педиатрия, микрохирургические направления и большая хирургическая служба.

"У нас огромная хирургическая служба. Мы оперируем практически все – начиная от врожденных патологий у детей и заканчивая онкологией и сложными реконструктивными операциями", – подчеркнул Анатолий Юданов.

Ежедневно большой поток пациентов проходит и через консультативно-диагностическую поликлинику. Она позволяет жителям районов Новосибирской области приезжать на консультацию к узким специалистам областного уровня.

4,5 тысячи пациентов из 18 стран

Новосибирская областная больница принимает не только жителей региона и других субъектов России.

По словам Анатолия Юданова, за последние пять лет здесь получили медицинскую помощь около 4,5 тысячи пациентов из 18 стран.

Чаще всего иностранцы приезжают для сложного хирургического лечения. Востребованы также кардиология, гематология, детская гематология и трансплантация органов и тканей.

"За последние пять лет у нас были 4,5 тысячи пациентов из 18 стран. Чаще всего люди приезжают именно для сложного хирургического лечения", – рассказал Юданов.

Работу с иностранным пациентом стараются начинать еще до его приезда в Новосибирск. Первичное обращение может пройти дистанционно. Пациент отправляет медицинские документы, их изучают специалисты больницы и определяют, могут ли предложить необходимое лечение.

"Сегодня мы организовали весь путь начиная с первичного контакта. В режиме онлайн запрашиваем медицинскую документацию, отправляем ее нашим специалистам и понимаем, можем ли помочь человеку", – рассказал главный врач.

После принятия решения контакт с пациентом продолжается до его приезда. В больнице помогают разобраться с размещением, встречей и другими организационными вопросами.

За иностранным пациентом закрепляют персонального координатора, который сопровождает его до выписки.

"Мы контактируем с человеком до приезда, при необходимости встречаем в аэропорту или на железнодорожном вокзале, помогаем решить вопрос с проживанием. За пациентом закрепляется персональный координатор, который сопровождает его до выписки", – рассказал Юданов.

Особые отношения с Кыргызстаном

Отдельной темой встречи стало сотрудничество Новосибирской областной клинической больницы с Кыргызстаном. Анатолий Юданов рассказал, что профессиональные связи формировались на протяжении многих лет.

Одним из важных этапов стало обучение в Новосибирске молодых кыргызстанских врачей.

"Мы гордимся тем, что много лет назад большое количество молодых, очень талантливых ребят из Кыргызстана, в частности из Бишкека, пришли к нам как обучающиеся молодые специалисты. С тех пор у нас началось очень тесное взаимодействие со многими клиниками Кыргызстана", – рассказал главный врач.

Врачи поддерживают контакты после завершения обучения, участвуют в конференциях и профессиональных встречах.

"В Бишкеке стали проводить достаточно много медицинских конференций. Мы с удовольствием туда приезжаем и всегда приглашаем наших друзей к нам", – отметил Юданов.

Сотрудничество касается и стажировок.

Кыргызстанские специалисты могут приезжать в Новосибирск для профессиональной подготовки, а врачи областной больницы поддерживают связь с зарубежными коллегами при обсуждении сложных клинических случаев.

Особое место в истории этих отношений занимает награда Кыргызстана.

"Наверное, высшей точкой нашего взаимодействия, чем мы необычайно гордимся, стало то, что два года назад нас наградили Почетной грамотой Кыргызстана. Ее нам лично вручал президент Садыр Жапаров", – рассказал Анатолий Юданов.

Интерес к возможностям больницы сохраняется и среди жителей Кыргызстана.

По данным, которые главный врач представил журналистам, за последний год сайт больницы посетили около 6,5 тысячи пользователей из Кыргызстана.

Для иностранных пациентов на сайте размещена информация о порядке обращения, консультациях и организации поездки. Больница также развивает дистанционное взаимодействие, позволяющее сначала передать документы специалистам и только после этого принимать решение о необходимости приезда.

Больница, которую невозможно увидеть за одну экскурсию

Даже продолжительная экскурсия позволила журналистам познакомиться лишь с небольшой частью Новосибирской областной клинической больницы. Масштаб учреждения действительно трудно передать только количеством корпусов или коек.

При этом больница продолжает развиваться. Одно из важных направлений – создание большого детского корпуса, где планируется сосредоточить специализированную помощь детям, включая хирургию и онкологию.

"Мы находимся на этапе подготовки к открытию большого детского корпуса, где будет сосредоточена специализированная помощь детям – хирургия, онкология и другие направления", – рассказал Анатолий Юданов.

А профессиональные связи больницы давно вышли за пределы Новосибирской области и России.

Для Кыргызстана эти отношения имеют свою историю – от обучения молодых врачей и совместных конференций до консультаций, стажировок и лечения пациентов.

И именно это Анатолий Юданов несколько раз подчеркивал во время встречи: для него приехавшие журналисты представляли не просто соседние страны, а регионы, с которыми больницу связывают многолетние профессиональные и человеческие отношения.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".