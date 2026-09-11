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Адель Таарабт завершил футбольную карьеру в 37 лет

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший полузащитник сборной Марокко по футболу Адель Таарабт объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.

За свою карьеру футболист выступал за французский "Ланс", английские "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Фулхэм", итальянские "Милан" и "Дженоа", португальскую "Бенфику", а также клубы из ОАЭ - "Аль-Наср" и "Шарджу".

Наибольшую известность Таарабт получил во время выступлений за "Куинз Парк Рейнджерс", где запомнился яркой техникой и эффектными голами.

После завершения сезона-2021/22 марокканец покинул европейский футбол и продолжил карьеру в ОАЭ.

Объявляя о завершении карьеры, Таарабт поблагодарил клубы, тренеров, партнеров по команде, сотрудников и болельщиков, которые поддерживали его на протяжении футбольного пути.


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URL: https://www.vb.kg/461458
Теги:
футбол
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