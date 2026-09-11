Лига чемпионов: ПСЖ уничтожил "Слован", "Арсенал" одолел "Наполи"

В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/27 состоялись очередные матчи основного этапа. По три очка в свой актив записали "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Арсенал" и лиссабонский "Спортинг".

Самой результативной точкой игрового дня стало противостояние ПСЖ и братиславского "Слована". Французский клуб на домашней арене разгромил гостей со счетом 6:1, оформив самую крупную победу тура.

Уверенно стартовал и "Ливерпуль". В принципиальном матче на "Энфилде" мерсисайдцы обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 2:1.

Лондонский "Арсенал" добился успеха на выезде. В Неаполе английский клуб одержал минимальную победу над "Наполи" - 1:0, забив единственный и решающий мяч встречи.

Лиссабонский "Спортинг" также с победы начал еврокубковую кампанию, переиграв турецкий "Галатасарай" со счетом 3:1.

Результаты игрового дня: