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Лига чемпионов: ПСЖ уничтожил "Слован", "Арсенал" одолел "Наполи"

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- Самуэль Деди Ирие
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В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/27 состоялись очередные матчи основного этапа. По три очка в свой актив записали "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Арсенал" и лиссабонский "Спортинг".

Самой результативной точкой игрового дня стало противостояние ПСЖ и братиславского "Слована". Французский клуб на домашней арене разгромил гостей со счетом 6:1, оформив самую крупную победу тура.

Уверенно стартовал и "Ливерпуль". В принципиальном матче на "Энфилде" мерсисайдцы обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 2:1.

Лондонский "Арсенал" добился успеха на выезде. В Неаполе английский клуб одержал минимальную победу над "Наполи" - 1:0, забив единственный и решающий мяч встречи.

Лиссабонский "Спортинг" также с победы начал еврокубковую кампанию, переиграв турецкий "Галатасарай" со счетом 3:1.

Результаты игрового дня:

  1. "Спортинг" - "Галатасарай" - 3:1
  2. ПСЖ - "Слован" - 6:1
  3. "Ливерпуль" - "Атлетико" - 2:1
  4. "Наполи" - "Арсенал" - 0:1


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URL: https://www.vb.kg/461460
Теги:
УЕФА, футбол
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