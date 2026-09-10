"Барс" возглавил чемпионат Кыргызстана после разгрома "Алая"

Завершился 22-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей Лиги. Матчи прошли 3, 4, 5 и 7 сентября в нескольких городах страны.

Главным событием тура стала крупная победа "Барса" над "Алаем" со счетом 6:0. Санчез Анхель оформил хет-трик, отличившись на 3-й, 55-й и 60-й минутах. Еще три мяча забил Кайрат Жыргалбек уулу - на 45+3-й, 78-й и 90-й минутах.

Благодаря этой победе "Барс" набрал 46 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На второй позиции расположилась "Алга" с 45 очками, третьим идет "Озгон" - 44. Далее следуют "Мурас Юнайтед" - 43, "Алай" - 41 и "Азия" - 40 очков.

"Алга" в рамках тура одержала волевую победу над "Азией" - 2:1. Владимир Заименко открыл счет уже на 4-й минуте, после перерыва Бакытбек Мирзалим уулу восстановил равенство, однако на 90+3-й минуте Кими Мерк принес "Алге" три очка.

"Озгон" разгромил "Абдыш-Ату" со счетом 5:0. Голами отметились Ахмадов, Астанкулов, Титов, Эрнандес и Сезар Бенавидес.

"Дордой" и ОшМУ сыграли вничью - 2:2. Команда из Оша благодаря голам Шерзодбека Кодирова и Андрея Сидорова вела 2:0, однако в концовке встречи Дмитро Семенов и Олег Марчук позволили "Дордою" сравнять счет.

"Азиягол" победил "Кыргызалтын" - 2:0. Оба мяча забил Николай Прудников. "Бишкек Сити" минимально обыграл "Нефтчи" - 1:0, а встреча "Токтогул" - "Талант" завершилась со счетом 1:1.

После 22-го тура в зоне вылета остаются "Абдыш-Ата", занимающая 15-е место с 11 очками, и "Кыргызалтын", у которого 8 баллов.