Погода
$ 87.21 - 87.65
€ 100.87 - 101.87

"Барс" возглавил чемпионат Кыргызстана после разгрома "Алая"

287  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершился 22-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей Лиги. Матчи прошли 3, 4, 5 и 7 сентября в нескольких городах страны.

Главным событием тура стала крупная победа "Барса" над "Алаем" со счетом 6:0. Санчез Анхель оформил хет-трик, отличившись на 3-й, 55-й и 60-й минутах. Еще три мяча забил Кайрат Жыргалбек уулу - на 45+3-й, 78-й и 90-й минутах.

Благодаря этой победе "Барс" набрал 46 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На второй позиции расположилась "Алга" с 45 очками, третьим идет "Озгон" - 44. Далее следуют "Мурас Юнайтед" - 43, "Алай" - 41 и "Азия" - 40 очков.

"Алга" в рамках тура одержала волевую победу над "Азией" - 2:1. Владимир Заименко открыл счет уже на 4-й минуте, после перерыва Бакытбек Мирзалим уулу восстановил равенство, однако на 90+3-й минуте Кими Мерк принес "Алге" три очка.

"Озгон" разгромил "Абдыш-Ату" со счетом 5:0. Голами отметились Ахмадов, Астанкулов, Титов, Эрнандес и Сезар Бенавидес.

"Дордой" и ОшМУ сыграли вничью - 2:2. Команда из Оша благодаря голам Шерзодбека Кодирова и Андрея Сидорова вела 2:0, однако в концовке встречи Дмитро Семенов и Олег Марчук позволили "Дордою" сравнять счет.

"Азиягол" победил "Кыргызалтын" - 2:0. Оба мяча забил Николай Прудников. "Бишкек Сити" минимально обыграл "Нефтчи" - 1:0, а встреча "Токтогул" - "Талант" завершилась со счетом 1:1.

После 22-го тура в зоне вылета остаются "Абдыш-Ата", занимающая 15-е место с 11 очками, и "Кыргызалтын", у которого 8 баллов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461463
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  