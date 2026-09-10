В Кыргызстане за месяц проверили сейсмостойкость 80 объектов

Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования в августе 2026 года провел обследование 80 строительных объектов по всей республике. По итогам специалисты подготовили технические заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Проверки охватили здания разного назначения, в том числе объекты социальной инфраструктуры.

Специалисты обследовали 33 социальных объекта, 23 жилых здания, 12 нежилых помещений и 8 административных зданий.

Техническое обследование позволяет определить фактическое состояние конструкций, оценить сейсмостойкость зданий и проверить соответствие проектных решений требованиям безопасности и действующим техническим нормам.

Для Кыргызстана, расположенного в сейсмоактивном регионе, такие обследования имеют особое значение. Они позволяют выявлять возможные риски на этапе строительства или эксплуатации зданий и определять, какие меры необходимы для обеспечения их безопасности.

Таким образом, работа института охватывает не только новое строительство, но и уже существующие объекты, состояние которых необходимо контролировать с учетом сейсмических рисков.