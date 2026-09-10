Погода
$ 87.21 - 87.65
€ 100.87 - 101.87

В Кыргызстане за месяц проверили сейсмостойкость 80 объектов

295  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования в августе 2026 года провел обследование 80 строительных объектов по всей республике. По итогам специалисты подготовили технические заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Проверки охватили здания разного назначения, в том числе объекты социальной инфраструктуры.

Специалисты обследовали 33 социальных объекта, 23 жилых здания, 12 нежилых помещений и 8 административных зданий.

Техническое обследование позволяет определить фактическое состояние конструкций, оценить сейсмостойкость зданий и проверить соответствие проектных решений требованиям безопасности и действующим техническим нормам.

Для Кыргызстана, расположенного в сейсмоактивном регионе, такие обследования имеют особое значение. Они позволяют выявлять возможные риски на этапе строительства или эксплуатации зданий и определять, какие меры необходимы для обеспечения их безопасности.

Таким образом, работа института охватывает не только новое строительство, но и уже существующие объекты, состояние которых необходимо контролировать с учетом сейсмических рисков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461466
Теги:
строительство, Кыргызстан, сейсмология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  