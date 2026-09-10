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В Кыргызстане впервые презентовали робота-хирурга

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В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) состоялась презентация первой в стране роботизированной хирургической системы, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В презентации высокотехнологичного оборудования приняли участие министр здравоохранения Дамир Осмонов, депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешов и Нилуфар Алимжанова, а также руководители медучреждений, ведущие специалисты системы здравоохранения и профессорско-преподавательский состав КГМА.

Гостям мероприятия наглядно продемонстрировали функционал и ключевые преимущества умной системы. Глава Минздрава Дамир Осмонов лично протестировал хирургическую консоль, оценив точность и эргономику управления инструментами. Во время робот-ассистированной операции хирург находится за специальной консолью и управляет миниатюрными инструментами через небольшие разрезы, а система передает изображение с 10–15-кратным увеличением. Это открывает идеальный обзор глубоко расположенных и труднодоступных анатомических структур, сводя к минимуму травматичность операций.

При этом система не принимает самостоятельных решений: все ключевые манипуляции - от разреза до наложения швов - выполняет и контролирует врач. Технология лишь повышает точность движений и улучшает визуализацию.

Первые робот-ассистированные операции на клинической базе КГМА планируют начать уже в ближайшее время. Кроме того, еще одна аналогичная система закупается для Национального центра охраны материнства и детства - тендерные процедуры уже завершены. Параллельно с закупкой оборудования в республике запускается программа подготовки специалистов для работы с новыми хирургическими комплексами.


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URL: https://www.vb.kg/461469
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медицина, робот
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