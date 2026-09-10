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На ВИК при поддержке "Росатома" прошли инклюзивные мастер-классы

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С 24 августа по 5 сентября 2026 года на Иссык-Куле прошел международный инклюзивный лагерь "Паруса духа 2026: Движение Экстрабилити. Выбираем продолжать", организованный Автономной некоммерческой организацией (АНО) "Белая Трость" при поддержке госкорпорации "Росатом".

В спортивных и социокультурных мероприятиях лагеря приняли участие представители Кыргызстана, Турции, России, Казахстана и других стран. Участники осваивали управление парусными тримаранами и гребными катамаранами, работали в инклюзивных экипажах, а также разрабатывали собственные социальные инициативы.

2 сентября команда лагеря "Паруса духа" присоединилась ко Всемирным играм кочевников в Кырчыне. АНО "Белая Трость" представила здесь инклюзивную юрту, которая стала частью большого пространства Игр.

Секция "Мастерские кочевника: традиция, движение, гостеприимство и будущее" включала восемь интерактивных станций, где участники с инвалидностью и волонтеры провели для гостей мастер-классы в сочетании с инклюзивными методиками. Особенно популярными оказались активности, которые проходили с закрытыми глазами.

Посетители пробовали вязать морские узлы вслепую, проводили сенсорное исследование юрты и предметов традиционного быта, занимались жестовым пением и рукоделием. Большой популярностью пользовались пластилинография "Кочевник будущего" и картины из соломки "Дорога гостеприимства".

Особый интерес вызвали мастер-классы, связанные с особенностями восприятия мира через собственные ощущения и воображение. Участникам предлагали представить свою мечту через вкусы, цвета и запахи, а затем с закрытыми глазами с помощью пластилина создать то, что они представляли. Еще одним необычным форматом стала "Прогулка в темноте", которая позволила по-новому взаимодействовать с окружающим пространством.

При этом в юрте сохранялась аутентичная атмосфера. В ней не использовалось электричество – пространство освещалось естественным светом. Из-за погодных условий тундук иногда приходилось закрывать, однако команда проекта успешно использовала этот фактор для проведения дополнительных инклюзивных активностей, например, устроила творческий обед в полной темноте – без возможности видеть тарелки, стаканы и ложки.

В работе с иностранными гостями организаторам помогали переводчики и волонтеры Всемирных игр кочевников. Благодаря этому в мастер-классах смогли принять участие гости из Канады, США и других стран.

"Участие "Парусов духа" во Всемирных играх кочевников в урочище Кырчын показало, что инклюзия может быть частью большого международного события и культурного диалога. Наша юрта стала площадкой, где гости могли не только узнать больше о традициях кыргызского народа, но и использовать новые форматы взаимодействия – через движение, творчество, сенсорный опыт и совместное участие. Для нас было важно стать частью этого большого события и создать доступное и открытое пространство для всех", - отметил генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов.

3 сентября на базе лагеря на Иссык-Куле состоялся День Экстрабилити, который собрал более 100 гостей из Бишкека и других городов Кыргызстана. В программу вошли контрольные заезды на тримаранах и катамаранах и мастер-классы от людей с инвалидностью.

Завершился День Экстрабилити инклюзивным концертом с участием артистов проекта "Паруса духа". На сцене прозвучали фольклорные и классические произведения в исполнении ансамбля "Жаңдоо Мурас" с использованием жестового языка, исполнительницы с нарушением зрения Назгуль Чынарбек кызы и молодого музыканта с аутизмом Бекзата Турсунбекова.

"Паруса духа" с 2011 года объединяют людей с инвалидностью и без инвалидности в парусных экспедициях, спортивных и творческих программах. С 2016 года проект развивается при поддержке "Росатома". За это время его участники побывали в 16 странах, провели пять международных маршрутов, 46 регат и соревнований по парусному и гребному спорту, 50 Дней Экстрабилити и 7 инклюзивных лагерей в 47 городах.


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URL: https://www.vb.kg/461473
Теги:
Россия, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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