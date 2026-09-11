"Новый этап развития страны - это когда идеи становятся производством"

Выступление Президента Садыра Жапарова в Жогорку Кенеше обозначило новый этап развития Кыргызстана. Важны не только приведенные цифры экономического роста, но и стоящие за ними задачи: развитие промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, расширение инвестиционных возможностей и внедрение современных технологий. Сегодня для республики крайне важно превращать эти показатели в конкретные производственные мощности. Своим видением того, почему стране необходимо создавать собственные технологии, делится генеральный директор ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+" Виктор Евстифеев.

Оценивая посылы главы государства и рассказывая о практическом воплощении инновационных проектов на базе предприятия в городе Токмоке, руководитель компании подчеркнул важность перехода от теоретических планов к созданию реальных рабочих мест и отечественной продукции:

"Выступление президента я воспринимаю прежде всего как обозначение нового этапа развития Кыргызстана. На мой взгляд, самое главное сегодня - чтобы экономический рост постепенно превращался в конкретный результат, который можно увидеть и потрогать: новое производство, новое оборудование, отечественную продукцию, рабочие места, подготовленных специалистов, технологии, которые остаются в стране и развиваются дальше. Именно в этом направлении мы рассматриваем и работу "МедВетСити+". Наш проект создается не только как отдельное предприятие. Его задача значительно шире - участвовать в формировании современной технологической и производственной среды. Сегодня в Токмоке уже идет сборка оборудования для будущего производства инновационных покрытий. Для меня это очень важный момент. Потому что за словами "инновации", "технологическое развитие" или "импортозамещение" должны стоять реальные станки, реальные специалисты, реальные производственные площади и конкретный продукт. Мы хотим, чтобы в Кыргызстане не только потребляли готовые технологические решения, но и постепенно учились создавать свои", - сказал Виктор Евстифеев.

Говоря о практическом применении разрабатываемых технологий и их значении для укрепления кадрового и научного потенциала республики, руководитель предприятия отметил, что создание локальных производств запускает развитие целого комплекса сопутствующих отраслей:

"Например, направление инновационных покрытий, над которым мы работаем, связано с задачами, имеющими непосредственное отношение к системе здравоохранения. Речь идет о материалах для поверхностей в медицинских учреждениях, в том числе там, где особенно важны требования к чистоте и безопасности - в помещениях для детей, пациентов и медицинского персонала. Это одновременно и производственная, и технологическая, и социальная задача. Если такие продукты создаются внутри страны, мы получаем гораздо больше, чем просто возможность заменить импорт. Формируется компетенция. Появляются специалисты, которые знают технологию. Возникает необходимость в инженерных кадрах, лабораториях, контроле качества, сертификации, сервисе. Вокруг одного производства постепенно формируется целая цепочка. Развитие страны происходит не только в столице и не только в больших международных залах. Оно происходит там, где сегодня очищают территории бывших предприятий, устанавливают оборудование, собирают производственные линии, обучают людей и создают продукцию. Для нас Токмок - как раз такой пример перехода от намерений к действиям", - отметил он.

Подводя итог, Виктор Евстифеев акцентировал внимание на совместной ответственности государства, бизнеса и общества в строительстве сильной экономики, а также на необходимости достижения полной технологической самостоятельности Кыргызстана:

"И именно поэтому я согласен с президентом в том, что сегодня перед Кыргызстаном открываются новые возможности, но одновременно возрастает ответственность. Нам предстоит огромная работа, которая лежит не только на государстве и не только на предпринимателях. Это общая задача - создавать условия, в которых инженер, ученый, технолог, рабочий, предприниматель и молодой специалист могут реализовать свои знания здесь. Президент отметил, что мир начал видеть Кыргызстан "на новом уровне, в новом качестве". Я считаю, что этот новый образ должен подтверждаться не только международными мероприятиями, но и быть виден в наших городах и регионах - в новых предприятиях, современных цехах, отечественных технологиях и продукции. Слова президента о сильной экономике и современной инфраструктуре для нас - конкретная ежедневная работа. И если сегодня Кыргызстан хочет занять более достойное место в мировой экономике, нам необходимо не только привлекать современные технологии, но и учиться создавать их самим. Собственное производство - это уже не просто вопрос экономики. Это вопрос технологической самостоятельности, новых рабочих мест и того, каким будет Кыргызстан через несколько лет", - резюмировал генеральный директор ОАО "МедВетСити+".