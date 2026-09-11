Аширбаев рассказал, как празднование Дня независимости меняет регионы

В Таласе начались праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Кыргызстана. Торжества проходят в национальном комплексе "Манас Ордо".

Полномочный представитель президента в Чуйской области Элкинбек Аширбаев поделился праздничным настроением и поздравил кыргызстанцев.

"Настроение праздничное. День независимости - один из главных праздников нашей страны. По инициативе президента празднование проходит в областях Кыргызстана, и это дает дополнительный импульс развитию регионов. Мы видим, как развивается Талас. К празднику здесь открываются новые объекты, которые станут вкладом в дальнейшее развитие области", - отметил Аширбаев.

Он также поздравил жителей страны с Днем независимости, пожелав Кыргызстану дальнейшего развития и процветания.