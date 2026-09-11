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Аширбаев рассказал, как празднование Дня независимости меняет регионы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласе начались праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Кыргызстана. Торжества проходят в национальном комплексе "Манас Ордо".

Полномочный представитель президента в Чуйской области Элкинбек Аширбаев поделился праздничным настроением и поздравил кыргызстанцев.

"Настроение праздничное. День независимости - один из главных праздников нашей страны. По инициативе президента празднование проходит в областях Кыргызстана, и это дает дополнительный импульс развитию регионов. Мы видим, как развивается Талас. К празднику здесь открываются новые объекты, которые станут вкладом в дальнейшее развитие области", - отметил Аширбаев.

Он также поздравил жителей страны с Днем независимости, пожелав Кыргызстану дальнейшего развития и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/461483
Теги:
День независимости, Таласская область, Чуйская область, Кыргызстан
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