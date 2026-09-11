Школьники КР присоединились к Евразийскому диктанту по кибербезопасности

Евразийский диктант прошёл в два этапа: 8 сентября задания выполня-ли школьники, а 9 сентября акция объединила студентов и взрослых.

К международной инициативе присоединился и Кыргызстан.

В нашей стране в Евразийском диктанте приняли участие более 200 человек - учащиеся школ, а также участники Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии.

Участники разбирали реальные ситуации, с которыми можно столк-нуться в интернете и мессенджерах: учились распознавать фишинговые сообщения, отличать дипфейк от настоящего видео, замечать признаки ложного инвестиционного предложения и понимать, пытаются ли чело-века вовлечь в дропперство.

Главная площадка акции работала в Национальном центре "Россия" в Москве. По видеосвязи к ней подключились вузы, библиотеки, Русские дома, Евразийские центры русского языка и другие образовательные организации. Среди международных участников - площадки в Турции, Непале, Китае, Монголии и Афганистане.

"Мошенники давно научились разговаривать с человеком на его языке - знают, как напугать, заинтересовать или заставить поторопиться. По-этому одной осторожности мало: нужно уметь распознавать конкретные схемы. Именно этому мы учим в проекте "Прививка от мошенников". Диктант показал, насколько важно заниматься цифровой безопасностью не только с детьми, но и со всей семьёй", - отметил вице-спикер Гос-думы РФ, руководитель проекта "Прививка от мошенников" Борис Чернышов.

Евразийский диктант стал возможностью не только проверить свои зна-ния, но и повысить цифровую грамотность, внимательность и навыки безопасного поведения в интернете.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содей-ствия развитию международного сотрудничества, реализующая проек-ты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей раз-ных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от обра-зования и медицины до культуры, волонтёрства и благотворительности.

Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. "Евразия" откры-вает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журнали-стов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, во-лонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 300 тысяч единомышленников из 53 стран.