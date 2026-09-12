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Кыргызская фондовая биржа и биржа МФЦ "Астана" подписали меморандум

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В Астане на полях международного форума Astana Finance Days 2026 состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской фондовой биржей (КФБ) и биржей Международного финансового центра "Астана" - Astana International Exchange (AIX). Подписи под документом поставили генеральный директор КФБ Аида Чодулова и финансовый директор AIX Жарас Муссабеков.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнёрства и углубление региональной интеграции. Документ предусматривает обмен опытом и информацией в сфере рыночной инфраструктуры, биржевых продуктов и аналитики, а также оказание технического содействия по вопросам законодательства, регулирования, листинга, торговли, депозитарных операций, клиринга и расчётов. Ожидается, что партнерство создаст новые возможности для брокерских компаний двух стран.

В рамках деловой программы форума Аида Чодулова приняла участие в серии пленарных и панельных дискуссий. Кроме того, на полях Astana Finance Days 2026 прошла рабочая встреча руководства КФБ с представителями международного рейтингового агентства Fitch Ratings, где стороны обсудили текущую динамику финансового рынка Кыргызской Республики и перспективы дальнейшего взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/461489
Теги:
Кыргызская фондовая биржа, сотрудничество
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