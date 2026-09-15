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В честь Тейлор Свифт назвали 12 новых видов насекомых

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- Светлана Лаптева
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Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде дали 12 новым видам австралийских насекомых названия, связанные с Тейлор Свифт. Статья с описанием новых видов опубликована в журнале Insect Systematics and Evolution.

Один из родов получил название Swiftiephylus. Оно объединяет слово "Swiftie" - так называют поклонников певицы - и окончание "-phylus", которое часто используется в наименованиях этой группы насекомых.

Четыре вида получили названия, вдохновлённые самой артисткой и её альбомами: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum. Они представляют собой латинские варианты слов "Тейлор", "влюблённый", "бесстрашный" и "поэты" соответственно.

Насекомые рода Swiftiephylus тесно связаны с австралийскими казуаринами, которые также называют "женскими дубами" (she-oaks). Эти деревья и кустарники способны расти в самых разных условиях - от тропических лесов до прибрежных дюн и районов с сильной жарой.

Многие из новых насекомых проводят всю жизнь на одном растении-хозяине - от вылупления до взрослого состояния и откладывания яиц. При этом они не считаются вредителями для людей или животных.

Новые виды относятся к семейству слепняков (Miridae) - крупнейшему семейству в отряде полужесткокрылых, насчитывающему более 11 тысяч описанных видов по всему миру.

Хотя для науки эти насекомые считаются новыми видами, сами образцы десятилетиями ждали официального описания. Их собрали в период с 1995 по 2004 год в ходе масштабного исследования биоразнообразия, которое проводили учёные Американского музея естественной истории совместно с австралийскими коллегами.

Всего в ходе работы было собрано более 50 тысяч экземпляров. Их сортировка, изучение и описание потребовали многих лет таксономической работы.

Аспирантка кафедры энтомологии Калифорнийского университета в Риверсайде Сара Шредер решила назвать насекомых в честь Свифт, надеясь таким образом привлечь внимание не только к новым видам, но и к проблеме сохранения биоразнообразия.

"Для меня как для давней поклонницы Тейлор было важно и естественно отдать ей дань уважения таким образом, а также привлечь внимание к разнообразию насекомых, которые ещё только предстоит открыть", - отметила Шредер.

Ещё одной причиной выбора имени стал внешний вид насекомых. Исследовательница считает, что их окраска помогает маскироваться среди цветков казуарины, имеющих тонкие красно-оранжевые элементы.

Похожая кремово-красная расцветка наблюдалась и у других, лишь отдалённо родственных насекомых, обитающих на тех же растениях. Это позволяет предположить, что подобная маскировка могла независимо развиваться несколько раз.

"Знаковый образ Тейлор Свифт - это светлые волосы и красные губы. Эти насекомые имеют бледно-жёлтый окрас с красными вкраплениями. В статье я называю их "блондинами"", - пояснила Шредер.

Исследователи насекомых из Калифорнийского университета в Риверсайде и ранее давали новым видам имена знаменитостей. Так, в 2022 году в честь актёра Джеффа Дэниелса был назван вид гермафродитных червей, охотящихся на тарантулов.


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URL: https://www.vb.kg/461510
Теги:
наука, США
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