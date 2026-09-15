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Опрос 79 стран: диалог и уважение назвали главными ценностями

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- Светлана Лаптева
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Диалог и взаимопонимание, уважение и достоинство, а также культурное многообразие - именно эти ценности чаще всего называли участники международного опроса, проведённого в ходе регистрации на Вторую Всемирную Общественную Ассамблею "Новый мир: ценности, которые объединяют".

В исследование вошли 1 013 развёрнутых ответов от представителей 79 стран. Всего же на момент проведения опроса заявки на участие направили делегаты из 97 государств и территорий.

Результаты показали, что в центре внимания респондентов со всего мира находятся прежде всего принципы человеческого общения и взаимодействия:

  1. Диалог и взаимопонимание - 31,2% ответов (1-е место);
  2. Уважение и достоинство - 29,5%;
  3. Культурное многообразие - 29,1%;
  4. Доброта, милосердие и эмпатия - 27,5%;
  5. Единство и солидарность - 23,1%.

Помимо пяти лидирующих категорий, респонденты часто упоминали сотрудничество и партнёрство, ответственность перед будущими поколениями, мир, доверие и честность. В ответах также звучали идеи созидания, доступности образования и сохранения исторической памяти.

Результаты исследования демонстрируют: для участников из разных стран на первый план выходят не столько материальные факторы, сколько этика человеческих взаимоотношений - умение вести диалог, уважение к личности, сохранение культурного разнообразия и взаимная солидарность.

Исследование проведено в рамках подготовки ко Второй Всемирной Общественной Ассамблее "Новый мир: ценности, которые объединяют". Мероприятие пройдёт 18–19 сентября 2026 года в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/461513
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