Опрос 79 стран: диалог и уважение назвали главными ценностями

Диалог и взаимопонимание, уважение и достоинство, а также культурное многообразие - именно эти ценности чаще всего называли участники международного опроса, проведённого в ходе регистрации на Вторую Всемирную Общественную Ассамблею "Новый мир: ценности, которые объединяют".

В исследование вошли 1 013 развёрнутых ответов от представителей 79 стран. Всего же на момент проведения опроса заявки на участие направили делегаты из 97 государств и территорий.

Результаты показали, что в центре внимания респондентов со всего мира находятся прежде всего принципы человеческого общения и взаимодействия:

Диалог и взаимопонимание - 31,2% ответов (1-е место); Уважение и достоинство - 29,5%; Культурное многообразие - 29,1%; Доброта, милосердие и эмпатия - 27,5%; Единство и солидарность - 23,1%.

Помимо пяти лидирующих категорий, респонденты часто упоминали сотрудничество и партнёрство, ответственность перед будущими поколениями, мир, доверие и честность. В ответах также звучали идеи созидания, доступности образования и сохранения исторической памяти.

Результаты исследования демонстрируют: для участников из разных стран на первый план выходят не столько материальные факторы, сколько этика человеческих взаимоотношений - умение вести диалог, уважение к личности, сохранение культурного разнообразия и взаимная солидарность.

Исследование проведено в рамках подготовки ко Второй Всемирной Общественной Ассамблее "Новый мир: ценности, которые объединяют". Мероприятие пройдёт 18–19 сентября 2026 года в Москве.