Две трети школьников в России уже используют ИИ, половина - для учебы

Порядка 62% родителей в России подтвердили, что их дети пользуются технологиями искусственного интеллекта, применяя нейросети в том числе в учебном процессе. Такие результаты показал опрос финансового маркетплейса "Финуслуги", проведённый среди 1 тыс. родителей школьников в возрасте от 6 до 18 лет.

При этом негативно к использованию ИИ в учёбе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% его, напротив, поощряют.

Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала "Алиса AI" - её используют 45%. Далее следуют GigaChat - 36%, ChatGPT - 33% и DeepSeek - 15%.

Каждый второй родитель - 52% - хотя бы раз замечал, что ребёнок скрывал использование ИИ при подготовке домашнего задания. При этом почти 30% родителей пытались провести с ребёнком воспитательную беседу о том, почему не стоит перекладывать выполнение работы на нейросеть, 7% ругали ребёнка, а 17% не увидели в этом проблемы.

Родители чаще отмечают улучшение оценок после начала использования ИИ. Рост успеваемости заметили 28% опрошенных, снижение - 7%. Ещё 24% сообщили, что ребёнок стал быстрее справляться с домашними заданиями, тогда как увеличение времени на уроки отметили только 5%.

Однако отношение к влиянию нейросетей на мышление остаётся неоднозначным. 44% родителей считают, что ИИ ухудшает способность ребёнка мыслить самостоятельно, тогда как 26% уверены, что нейросети, напротив, развивают мышление.

Родители готовы разрешить школьникам использовать ИИ для проверки домашней работы - 47%, объяснения темы - 46% и поиска идей - 45%. При этом только 9% допускают полное выполнение задания нейросетью.

Большинство родителей - 73% - считают, что школа должна учить детей работать с ИИ, в том числе проверять ответы нейросети и правильно составлять запросы.

Таким образом, искусственный интеллект уже становится частью повседневной учебы школьников. При этом родители в большей степени готовы видеть нейросети помощником - для объяснения сложной темы, проверки работы или поиска идей, - а не инструментом, который полностью выполняет за ребёнка учебное задание.