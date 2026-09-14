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Офтальмолог Малика Юнусова о защите глаз школьников от гаджетов

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- Светлана Лаптева
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Перед началом учебного года родители покупают детям смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства, которые становятся частью школьной жизни. Но вместе с новым гаджетом возникает вопрос, о котором задумываются далеко не все: как защитить зрение ребенка?

Сегодня уже никого не удивляет ребенок в очках. На улицах, в школах и общественном транспорте все чаще можно увидеть детей и подростков с нарушениями зрения. При этом сам по себе гаджет не является единственной причиной развития патологий. Ключевую роль играют продолжительность работы с экраном, непрерывная нагрузка на близком расстоянии, отсутствие перерывов и дефицит времени, проведенного на улице.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что длительная зрительная нагрузка на близком расстоянии, включая чтение и использование смартфонов, повышает риск развития миопии у детей. Одновременно с этим недостаток пребывания на свежем воздухе также относится к факторам риска. В качестве одной из основных профилактических мер ВОЗ рекомендует детям проводить на улице при дневном свете не менее 90 минут в день и регулярно делать перерывы во время занятий, требующих концентрации на близком расстоянии.

Когда экран становится нагрузкой

При длительном использовании смартфона или планшета ребенок долго смотрит на объект, расположенный в непосредственной близости от глаз. При этом он начинает реже моргать, что приводит к сухости и дискомфорту.

Родители могут заметить покраснение глаз, слезотечение, жалобы на жжение, усталость, головную боль, затуманенность зрения или сложности при переводе взгляда с ближних предметов на дальние.

Но есть и более тревожные сигналы: ребенок начинает щуриться, садится ближе к телевизору, держит телефон слишком близко к лицу или жалуется, что плохо видит написанное на доске.

В таких случаях речь идет уже не просто о контроле экранного времени - ребенку требуется профессиональная проверка зрения.

ВОЗ подчеркивает важность регулярного выявления нарушений зрения у детей, а Американская академия офтальмологии рассматривает периодический скрининг как неотъемлемую часть профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Защитные очки - решение или дополнительная мера?

Офтальмолог клиники "Офтомед" Малика Юнусова считает, что к вопросу профилактики необходимо подходить комплексно.

По ее мнению, покупая ребенку смартфон, планшет или компьютер, родители должны сразу задумываться о защите его глаз. В качестве одной из возможных мер специалист предлагает обратить внимание на специальные очки с защитным покрытием.

Однако эксперты предостерегают: у родителей не должно возникать ложного ощущения, будто такие очки полностью защищают от последствий длительного использования гаджетов.

Главное - это не очки, а соблюдение правильного режима: регулярные перерывы, безопасное расстояние до экрана, качественное освещение, ограничение непрерывной нагрузки, полноценный сон и ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Именно формирование таких привычек рассматривается ВОЗ как эффективный способ профилактики и замедления прогрессирования миопии у детей.

Может ли это стать правилом?

В связи с этим возникает вопрос не только медицинского, но и общественного характера: нужно ли в Кыргызстане разработать единые рекомендации для родителей и школ по использованию гаджетов детьми?

Например, при покупке первого смартфона родители могли бы получать не только инструкцию к устройству, но и памятку по профилактике нарушений зрения.

В школах стоит регулярно напоминать ученикам о правилах работы с экранами: соблюдении дистанции, необходимости делать перерывы и проводить свободное время на улице.

Еще один важный шаг - внедрение регулярного скрининга зрения у школьников с понятным маршрутом обращения к офтальмологу при обнаружении проблем.

Сегодня полностью отказаться от цифровых устройств невозможно. Они необходимы для учебы, связи с родителями, работы с электронными дневниками и образовательными платформами.

Поэтому главная задача заключается не в том, чтобы объявить смартфон врагом, а в том, чтобы научить детей пользоваться цифровыми устройствами без вреда для здоровья.

Купить телефон можно за несколько минут. Восстановить утраченное зрение - значительно сложнее.


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URL: https://www.vb.kg/461518
Теги:
дети, Кыргызстан
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