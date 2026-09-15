Узбекистан примет форум студенческого спорта Центральной Азии

С 29 сентября по 2 октября 2026 года в Узбекистане состоится I Международный форум студенческого спорта Центральной Азии. Мероприятие объединит представителей спортивных организаций стран региона и руководство Международной федерации университетского спорта (FISU).

Проведение форума приурочено к официальному визиту президента FISU Леонца Эдера в Узбекистан. В рамках поездки глава международной федерации ознакомится с формирующейся в стране системой развития студенческого спорта, ее организационными механизмами и практическими результатами.

Одной из основных целей визита станет представление опыта Узбекистана в сфере развития спорта среди студентов международному спортивному сообществу.

В рамках форума запланированы встречи, дискуссии и другие мероприятия с участием представителей стран Центральной Азии и международных организаций университетского спорта. Основное внимание будет уделено актуальным вопросам развития студенческого спорта, обмену опытом и расширению сотрудничества между странами региона.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие руководство FISU, а также представители федераций студенческого спорта Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана.

Отдельная часть программы будет посвящена развитию международных связей и обсуждению возможностей реализации совместных проектов в области университетского спорта.

Президент FISU Леонц Эдер также примет участие в торжественных церемониях открытия спортивных соревнований, которые пройдут в рамках студенческой Олимпиады "Пять инициатив".

Первый Международный форум студенческого спорта Центральной Азии должен стать площадкой для обмена опытом между странами региона и обсуждения дальнейших шагов по развитию университетского спорта и укреплению международного сотрудничества.