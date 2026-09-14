"Барс" и "Мурас Юнайтед" лидируют после 23-го тура

В чемпионате Кыргызстана по футболу завершились матчи 23-го тура Высшей лиги. Встречи прошли 10, 11 и 12 сентября в Оше, Канте, Кочкор-Ате и Кара-Балте.

Одним из главных событий тура стала крупная победа таласской "Азии" над "Кыргызалтыном" - 4:0. Заметную роль в успехе команды сыграл новичок "Азии" Эзекиель Олавале Абиола Танимово, оформивший дубль.

Английский нападающий недавно перешел в "Азию" из "ОшМУ". Как сообщил директор "ОшМУ" Айбек Сулайманов, сумма трансфера составила 2 миллиона сомов. Форвард быстро оправдал ожидания нового клуба: в матче против "Кыргызалтына" он открыл счет уже на первой минуте, а на 60-й оформил дубль.

Еще два мяча в составе "Азии" забили Христиан Браузман на 39-й минуте и Алыгулов на 55-й. Лучшим игроком встречи был признан Браузман.

Победа позволила "Азии" набрать 43 очка и продолжить борьбу в группе лидеров. "Кыргызалтын", напротив, остается главным аутсайдером чемпионата с восемью баллами.

Важную победу в борьбе за первое место одержал "Мурас Юнайтед", который в Оше обыграл "Алай" со счетом 1:0. Судьба встречи решилась в концовке: на 87-й минуте Ислам Юнусов забил единственный гол матча. Он же был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря этой победе "Мурас Юнайтед" набрал 46 очков и сравнялся по этому показателю с "Барсом".