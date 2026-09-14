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Кыргызстан представят 168 спортсменов на Азиатских играх

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан отправит 168 спортсменов на Азиатские игры 2026 года, которые пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября. Национальная сборная будет представлена в 30 видах спорта.

Как сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта, кыргызстанцы выступят в борьбе, боксе, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плавании, волейболе, футболе, гимнастике, стрельбе, фехтовании и других дисциплинах. В программу также вошли ММА, текбол, гольф и киберспорт.

Одни из главных надежд сборной связаны с борьбой. В греко-римском стиле заявлены Жоламан Шаршенбеков, Раззак Бейшекеев, Акжол Махмудов, Асан Жанышов, Узур Джусупбеков и Мурат Ботоев.

В женской борьбе Кыргызстан представят Сезим Жуманазарова, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы, а в вольной - Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Акматалиев, Орозбек Токтомамбетов, Малик Шаваев и Арсланбек Турдубеков.

Шесть спортсменов вошли в состав мужской сборной по боксу. Среди них Мунарбек Сейитбек уулу, Зафарбек Камилов и Мырзакир Кошалиев, который назначен капитаном кыргызстанской делегации.

В дзюдо страна будет представлена 13 спортсменами - семью мужчинами и шестью женщинами. Также кыргызстанцы поборются за награды в кураше, джиу-джитсу, карате, тхэквондо, ушу-саньда и ММА.

В плавании выступят Денис Петрашов, Айымкыз Айдаралиева и Даниэль Насрединов. В легкой атлетике заявлены Нурсултан Кенешбеков, Мария Коробицкая и Анна Коробовцева.

Кыргызстан также отправит на Игры футбольную команду из 23 игроков, мужскую и женскую сборные по волейболу, а также представителей пляжного волейбола и текбола.

В киберспорте за страну выступят Дастан Эстебесов в eFootball Console, Мухаммадазиз Мухтаржанов в eFootball Mobile и Бекназар Кушназаров в Tekken.

12 сентября сборной Кыргызстана вручили государственный флаг. Его принял капитан команды Мырзакир Кошалиев из рук главы Госагентства физической культуры и спорта Урмата Асанбаева.

Азиатские игры в Японии стартуют 19 сентября и завершатся 4 октября 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/461526
Теги:
Азиатские игры, Кыргызстан
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