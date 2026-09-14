В селе Садовое заработала новая птицефабрика

В селе Садовое Московского района Чуйской области ввели в эксплуатацию птицефабрику ОсОО "Ак-Суу асыл тукум чарбасы". В проект инвестировали 450 млн сомов, на предприятии создано 145 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Церемония открытия состоялась в рамках запуска новых промышленных объектов по всей стране с онлайн-участием президента Садыра Жапарова.

В мероприятии приняли участие аким Московского района, директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства, представители органов местного самоуправления и государственных органов.

Как отметили в министерстве, запуск предприятия направлен на развитие сельского хозяйства и производственного сектора региона, создание рабочих мест и обеспечение внутреннего рынка местной продукцией.

В ведомстве добавили, что реализация подобных инвестиционных проектов способствует развитию отечественного производства и расширению возможностей агропромышленного комплекса.