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В селе Садовое заработала новая птицефабрика

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В селе Садовое Московского района Чуйской области ввели в эксплуатацию птицефабрику ОсОО "Ак-Суу асыл тукум чарбасы". В проект инвестировали 450 млн сомов, на предприятии создано 145 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Церемония открытия состоялась в рамках запуска новых промышленных объектов по всей стране с онлайн-участием президента Садыра Жапарова.

В мероприятии приняли участие аким Московского района, директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства, представители органов местного самоуправления и государственных органов.

Как отметили в министерстве, запуск предприятия направлен на развитие сельского хозяйства и производственного сектора региона, создание рабочих мест и обеспечение внутреннего рынка местной продукцией.

В ведомстве добавили, что реализация подобных инвестиционных проектов способствует развитию отечественного производства и расширению возможностей агропромышленного комплекса.


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URL: https://www.vb.kg/461539
Теги:
Минсельхоз, Чуйская область, Открытие
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