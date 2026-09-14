Кубанычбек Абдысалам уулу подписал контракт с американской лигой PFL

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Кубанычбек Абдысалам уулу подписал контракт с американской лигой Professional Fighters League (PFL). Дебют спортсмена в новом промоушене ожидается в ноябре 2026 года.

О подписании контракта сообщил тренер бойца Алымбек Насипов во время мероприятия в Японии, посвященного успеху Раджабали Шайдуллаева на турнире RIZIN Super 5.

По предварительной информации, первый поединок Абдысалам уулу в PFL состоится 14 ноября в Дубае (ОАЭ). Турнир возглавит противостояние Вадима Немкова и Валентина Билостенного. Соперник кыргызстанца пока не объявлен.

Абдысалам уулу имеет профессиональный рекорд из 23 побед и 3 поражений. За карьеру он выступал в ряде международных организаций, включая ACB, Eagles Fighting Championship, LFA, Berkut Young Eagles и Brave CF.

В 2019 году кыргызстанец завоевал чемпионский пояс Berkut Young Eagles. В 2022 году он стал чемпионом Brave CF, после чего трижды успешно защитил этот титул.

Контракт с PFL открывает новый этап в карьере кыргызстанского бойца и дает ему возможность выступать против ведущих представителей ММА на международной арене.

Ожидается, что имя соперника Абдысалам уулу и другие подробности его дебюта будут объявлены после окончательного формирования карда турнира в Дубае.