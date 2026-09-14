Скончался известный футбольный арбитр Виктор Колпаков

На 68-м году жизни скончался известный кыргызстанский футбольный арбитр Виктор Колпаков. О его смерти сообщил Кыргызский футбольный союз.

Виктор Юрьевич Колпаков был одним из известных представителей судейского корпуса Кыргызстана. За многолетнюю карьеру он работал арбитром, инспектором и инструктором, а также занимался подготовкой молодых футбольных судей.

Судейскую карьеру Колпаков начал в 1979 году, когда ему был 21 год. Через два года он получил республиканскую категорию СССР. С 1983 года обслуживал матчи первой и второй лиг СССР, а также соревнования буферной зоны чемпионата страны.

С 1994 по 2004 год Колпаков представлял Кыргызстан в качестве арбитра ФИФА. После этого значительную часть своей деятельности он посвятил развитию и обучению футбольных судей.

С 1997 года специалист работал инспектором на национальных соревнованиях, проводил семинары и учебные курсы. В 2006 году он стал инспектором Азиатской футбольной конфедерации, а с 2007 года работал инструктором на соревнованиях АФК.

В период с 2008 по 2013 год Виктор Колпаков также являлся инструктором ФИФА.

Он возглавлял Школу подготовки арбитров имени Бинаретдина Султанбаева и принимал непосредственное участие в подготовке нескольких поколений кыргызстанских судей. Многие из его учеников впоследствии обслуживали матчи национальных чемпионатов и международных соревнований.

Работа Колпакова выходила и за пределы Кыргызстана - он участвовал в подготовке и повышении квалификации футбольных арбитров из различных стран Азии.

В Кыргызском футбольном союзе отметили профессионализм, принципиальность и преданность Виктора Колпакова футболу и подчеркнули его значительный вклад в развитие судейства.

Кыргызский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким специалиста, его коллегам и ученикам.