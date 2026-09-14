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В Кыргызстане отходы превращают в трубы, ковры и упаковку

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана призвало компании, занимающиеся переработкой отходов, своевременно лицензировать свою деятельность. В ведомстве предупредили об административной ответственности за нарушение природоохранного и лицензионно-разрешительного законодательства.

В рамках предлицензионного контроля специалисты министерства посетили предприятия, занимающиеся переработкой картона, бумаги, пластика и текстильных отходов, а также производством полимерных пакетов. Среди них ОсОО "Алтын Ажыдаар", "Эллегия", "Ак-Кайын", "Профикс-Юг", "Дюкастомс" и "Датка КГ".

По данным ведомства, предприятия собирают картонные отходы и макулатуру по стране и перерабатывают их в бумажное сырье и гофрированный картон для упаковки продукции.

Из текстильных и швейных отходов производят термовойлок, ковры и дорожки. ПЭТ-бутылки перерабатывают во флекс для последующего экспорта, а из полимерных пакетов и пластика производят ведра, пластиковые трубы, щетки и другие изделия бытового назначения.

Работа проводится в рамках развития циркулярной экономики, внедрения расширенной ответственности производителей и формирования цифрового реестра переработчиков отходов.

Министерство намерено расширять перечень охватываемых видов отходов, поддерживать экологическое предпринимательство и предоставлять государственные преференции зеленым проектам. Стимулирование применения безотходных технологий предусмотрено для лицензированных компаний.


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URL: https://www.vb.kg/461540
Теги:
лицензия, Кыргызстан, Минприродресурсов
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