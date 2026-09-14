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Кыргызстан предложил Китаю открыть "Торугарт" в режиме 24/7

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Кыргызстан предложил Китаю перевести пункт пропуска "Торугарт" с китайской стороны на круглосуточный режим работы. Этот вопрос обсудили на ежегодной встрече руководителей приграничных таможенных органов двух стран, которая прошла 7–8 сентября в Урумчи.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, китайская сторона выразила готовность вынести предложение на рассмотрение компетентных органов КНР. Вопрос также планируется включить в повестку заседания Комитета по сотрудничеству в управлении пунктами пропуска между Кыргызстаном и Китаем.

Отдельное внимание на встрече уделили работе автомобильных пунктов пропуска "Иркештам" и "Торугарт". Стороны договорились установить новые пороговые значения их загруженности и ежедневно обмениваться информацией о количестве транспортных средств, ожидающих проезда.

Кыргызская сторона также проинформировала о проводимой работе по увеличению пропускной способности "Торугарта".

Кроме того, стороны обсудили повышение эффективности таможенного контроля, увеличение пропускной способности пунктов пропуска и развитие внешнеторгового взаимодействия.

В повестку также вошли вопросы таможенного оформления в рамках строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, противодействия трансграничной контрабанде и оперативного обмена информацией.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель председателя Государственной таможенной службы Нурбек Чегирткеев, китайскую - начальник департамента международного сотрудничества Главного таможенного управления КНР Го Сюэнь.

Во встрече также приняли участие представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и Таможенного управления Урумчи Главного таможенного управления КНР.

По итогам стороны подписали протокол встречи руководителей приграничных таможенных органов на 2026 год, закрепив достигнутые договоренности.

Следующую встречу планируется провести в 2027 году на территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461541
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, таможня
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